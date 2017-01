Jack Reacher 2: Kein Weg zurück

Kinostart: 10.11.2016

Regie: Edward Zwick

Drehbuch: Marshall Herskovitz, Edward Zwick, Richard Wenk

Produzent: David Ellison, Dana Goldberg, Tom Cruise, Christopher McQuarrie

Produktionsstudio: Paramount Pictures, Skydance Productions

Schauspieler:

Tom Cruise, Cobie Smulders, Robert Knepper, Holt McCallany, Patrick Heusinger, Danika Yarosh , Aldis Hodge

Trailer:

Handlung:

In Jack Reacher 2 kehrt Tom Cruise Alias Jack Rreacher an seine alte Wirkungsstätte zurück. Durch Zufall und durch übermotivierte Mitarbeiter stellt sich angeblich heraus, daß er für einen Mord verantwortlich sein soll, der viele Jahre zurück liegt. Er wird in eine Falle gelockt und bei einem offiziellem Meeting verhaftet.

Da er unschuldig ist, muß er die Sache selbst in die Hand nehmen.