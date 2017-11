Thor 3 Ragnarok 2017

THOR: TAG DER ENTSCHEIDUNG – Kinostart: 31.10.2017

Regie: Taika Waititi

Drehbuch: Craig Kyle, Christopher Yost, Stephany Folsom

Produzent: Kevin Feige

Studio: Marvel Studios,

Verleih: Walt Disney Pictures

Verleih (Kinostart): Walt Disney Germany

Darsteller:

Chris Hemsworth als Thor

Tom Hiddleston als Loki

Cate Blanchett als Hela

Tessa Thompsonb als Valkyrie

Mark Ruffalo als Bruce Banner / Hulk

Jeff Goldblum als Großmeister

Karl Urban als Skurge

Anthony Hopkins als Odin

Idris Elba als Heimdall

Jaimie Alexander als Lady Sif

Handlung:

Hammer weg, Haare ab – manchmal kommt selbst für einen Superhelden alles anders als gedacht: Während Asgard und seiner Bevölkerung durch die Tyrannei der skrupellosen Hela (Cate Blanchett) der Untergang droht, wird Thor (Chris Hemsworth) am anderen Ende des Universums ohne seine mächtige Waffe gefangen gehalten. In einem atemlosen Wettlauf gegen die Zeit versucht der Göttersohn seinen Weg zurück in die Heimat zu finden, um ‚Ragnarök‘, die gefürchtete Götterdämmerung, aufzuhalten. Doch vorher muss er sich in einem tödlichen Gladiatorenkampf keinem Geringeren als einem alten Verbündeten und Mitglied der Avengers stellen: demunglaublichen Hulk (Mark Ruffalo)!

Trailer:

Bilder (©Marvel Studios 2017 ):

(Visited 456 times, 1 visits today)