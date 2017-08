Wonder Woman – 2017

Kinostart: 15.06.2017

Hier seht Ihr die ersten Infos und Bilder von der neuen Comicverfilmung „Wonder Woman„, die Mitte des Jahres 2017 in den deutschen Kinos erscheinen wird.

Regie: Patty Jenkins

Drehbuch: Allan Heinberg, Geoff Johns

Original-Idee: Zack Snyder, Allan Heinberg

Produzent: Deborah Snyder, Zack Snyder, Charles Roven

Kamera: Hoyte Van Hoytema

Studios: Warner Bros., DC Entertainment

Darsteller:

Gal Gadot als Diana Prince / Wonder Woman

Chris Pine als Steve Trevor

Connie Nielsen als Queen Hippolyta

Robin Wright als Antiope

Lisa Loven Kongsli als Menalippe

Außerdem:

David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Florence Kasumba, Allan Heinberg, Lucy Davis

Trailer:

12.03.17



03.11.16



( 24.07.16 )



Handlung:

Vor ihrem Siegeszug als Wonder Woman wurde die Amazonenprinzessin Diana zu einer unüberwindlichen Kriegerin ausgebildet. Sie wuchs in einem abgelegenen Inselparadies auf – erst von einem notgelandeten amerikanischen Piloten erfährt sie von den fürchterlichen Konflikten im Rest der Welt. Darauf verlässt sie ihre Heimat, weil sie überzeugt ist, dass sie der bedrohlichen Situation Herr werden kann. In dem Krieg, der alle Kriege beenden soll, kämpft Diana an der Seite der Menschen, entdeckt allmählich ihr volles Potenzial … und ihre wahre Bestimmtung.

Bilder: