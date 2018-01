Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer

Kinostart: 29.03.2018

Eine der aufwendigsten und teuersten Kinoproduktionen der deutschen Filmgeschichte

Darsteller:

Solomon Gordon als Jim Knopf

Henning Baum als Lucas

Annette Frier als Frau Waas

Christoph Maria Herbst als der treue Untertan Herr Ärmel

Uwe Ochsenknecht als Lummerlands König Alfons der Viertel-vor-Zwölfte

Milan Peschel als Scheinriese TurTur

Rick Kavanian als die Wilden 13

Rolle des CGI-Drachens Frau Mahlzahn: Shirley MacLaine, welcher von Michael Bully Herbig als Halbdrachen Nepomuk synchronisiert wird

Regie: Dennis Gansel

Drehbuch: Dirk Ahner, Sebastian Niemann, Andrew Birkin

Produzent: Christian Becker, Willi Geike

Nach dem Kinderbuchklassiker von Michael Ende

Production Designer: Matthias Müsse

Studio: Warner Bros.

Handlung:

Jim Knopf, sein Freund Lukas der Lokomotivführer und die Dampflok Emma ziehen von der kleinen Insel Lummerland hinaus in die Welt. Ihre Reise führt sie in das Reich des Kaisers von Mandala und auf die abenteuerliche Suche nach seiner entführten Tochter Li Si. Gemeinsam wagen sich die drei in die Stadt der Drachen, um die Prinzessin zu befreien und das geheimnisvolle Rätsel um Jim Knopfs Herkunft zu lösen.

