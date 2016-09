Justice League 2017

Kinostart: 16.11.2017

Regie: Zack Snyder

Drehbuch: Will Beall, Chris Terrio, David S. Goyer

Idee: Joe Shuster

Produzent: Charles Roven, Deborah Snyder, George Miller

Line Producer: Ben Affleck

Studio: Warner Bros. Pictures

Kinostart: Warner Bros. GmbH

Schauspieler:

Ben Affleck als Bruce Wayne / Batman

Henry Cavill als Clark Kent / Superman

Gal Gadot als Wonder Woman

Jason Momoa als Aquaman

Ezra Miller als The Flash

Ray Fisher als Victor Stone / Cyborg

Amy Adams als Lois Lane

Amber Heard als Mera

Jeremy Irons als Alfred Pennyworth

Laurence Fishburne als Perry White

J.K. Simmons als Commissioner James Gordon

Willem Dafoe als Vulko

Handlung:

Auch DC-Comics hat Ihre „Gerechtigkeitsliga“ bzw. eine Gruppe von Superhelden, als Hüter der Gerechtigkeit. In dieser Comicverfilmung sind Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash und Aquaman ein Team um die Erde vor dem Steppenwolf und seiner Armee zu retten.

