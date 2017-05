Kinostart: 28.09.2017

Darsteller:

Taron Egerton, Colin Firth, Channing Tatum, Mark Strong, Halle Berry, Pedro Pascal, Julianne Moore, Jeff Bridges,

Regie: Matthew Vaughn

Handlung:

KINGSMAN – THE SECRET SERVICE machte die Welt mit den Kingsman bekannt – einem unabhängigen, internationalen Geheimdienst, der auf höchstem Level von Diskretion

operiert und dessen ultimatives Ziel ist, die Welt sicher zu halten.

In KINGSMAN – THE GOLDEN CIRCLE müssen sich unsere Helden einer neuen Herausforderung stellen. Als ihre Hauptquartiere zerstört und ihre Welt bedroht werden, führt sie ihre Reise zur Entdeckung einer verbündeten US-Spionageorganisation namens Statesman, die bis in die Tage der Gründung beider Organisationen zurückreicht. In einem neuen Abenteuer, das die Stärke und den Einfallsreichtum der Agenten bis zum Äußersten fordert, verbünden sich die beiden Elite Geheimorganisationen.

Sie bekämpfen ihren rücksichtslosen, gemeinsamen Feind, um die Welt zu retten, was für Eggsy langsam zur Gewohnheit wird…

Trailer:



Bilder: