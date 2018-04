Mary Poppins Rückkehr

Kinostart: 20.12.2018



Darsteller:

Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Colin Firth und Meryl Streep



Regie: Rob Marshall

Produzent: John DeLuca, Marc Platt

Basierend auf Mary Poppins Geschichten von PL Travers

Studio: Im Verleih von Walt Disney Studios Motion Pictures Germany

Handlung:

Das wohl beliebteste Kindermädchen der Kinogeschichte ist zurück. In einer komplett neuen Geschichte.

London 1930 – 24 Jahre nach dem Originalfilm: Michael Banks (Ben Whishaw) ist inzwischen erwachsen geworden und arbeitet für die Bank, bei der auch schon sein Vater angestellt war. Er lebt noch immer in der Cherry Tree Lane 17 mit seinen mittlerweile drei Kindern – Annabel (Pixie Davies), Georgie (Joel Dawson) und John (Nathanael Saleh) und der Haushälterin Ellen (Julie Walters). Seine Schwester Jane Banks (Emily Mortimer) tritt in die Fußstapfen ihrer Mutter und setzt sich für die Rechte der Arbeiter ein. Zusätzlich hilft sie Michaels Familie wo sie kann. Als sie einen persönlichen Verlust erleiden, tritt Mary Poppins (Emily Blunt) auf magische Weise wieder in das Leben der Familie Banks und mit Hilfe ihres Freundes Jack (Lin-Manuel Miranda) kann sie die Freude und das Staunen zurück in ihr Zuhause bringen.

Trailer:



Bilder: