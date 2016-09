Star Wars Episode 8

Kinostart: 14.12.2017

STAR WARS: EPISODE VIII

Buch & Regie: Rian Johnson

Produzent: Kathleen Kennedy, Ram Bergman

Ausführende Produzenten: J.J. Abrams, Jason McGatlin, Tom Karnowski

Kamera: Steve Yedlin

Schnitt: Bob Ducsay

Setdesign: Rick Heinrichs

Maske: Peter Swords King, Mary Vernieu

Co-Produzentin & Postproduktion: Pippa Anderson

Kreaturen & Droiden FX Supervisor: Neal Scanlan

Kostüm: Michael Kaplan

Schauspieler:

Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis, Benicio Del Toro, Laura Dern, Kelly Marie Tran

Ankündigungsvideo:

Handlung:

Rey, die Heldin aus STAR WARS: DAS ERWACHEN DER MACHT wird ihre epische Reise mit Finn, Poe und Luke Skywalker im nächsten Kapitel der STAR WARS-Saga fortsetzen: Am 15. Februar begannen die Dreharbeiten zu STAR WARS: EPISODE VIII (Arbeitstitel) in den Pinewood Studios in London.