Zwischen zwei Leben – the Mountain between us

Kinostart: 07.12.2017

Schauspieler:

Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges, Dermot Mulroney, Linda Sorensen

Regie: Hany Abu-Asad

Handlung:

Nach einem tragischen Flugzeugabsturz in Not geraten, müssen sich zwei Fremde zusammenraufen, um unter extremen Bedingungen in einem abgelegenen, schneebedeckten Gebirge zu überleben. Als die Aussicht auf Hilfe schwindet, wagen sie sich auf einen schreckenerregenden Weg Hunderte von Meilen quer durch die Wildnis, auf dem sie sich gegenseitig fordern durchzuhalten und unerwartete Gefühle füreinander entfachen.

Trailer:



Bilder: