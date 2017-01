Bitte seht mir die letzte Liste „Serien der 80er Jahre nach“. In dieser Zeit habe ich angefangen Serien zu schauen und viele davon habe ich noch in guter Erinnerung. Jaja das waren noch Zeiten 😉

Diese Youtube Top 10 Serien Video von WatchMojo finde ich auch ganz gut und kommt nahe an die anderen heran:

Schwer zu sagen ob man hier noch von „den Besten“ sprechen kann, aber die höchsten Einschaltquoten in den USA hatte:

M*A*S*H aus dem Jahre 1983 mit sage und schreibe 106 Mio. Zuschauer, 79,2 % der Haushalte. Unglaublich.

Das ist hierzulande kaum denkbar. Es gab nur ein einziges Event im TV, welches mehr Zuschauer hatte…natürlich der Super Bowl ( 2010 mit 106,5 Mio ).

Direkt dahinter die Dallas Folge „Who done it“, wo die ganze Welt gespannt darauf wartete, wer auf JR. Ewing geschossen hat.

Die letzte Folge von Seinfeld erreichte 108 Millionen Menschen ( dafür hat Titanic 21 Wochen gebraucht 😉 )

Thema Seinfeld, welches in jeder Liste auftaucht ärgert mich tierisch. Jeder der mich kennt, weiß das ich ein großer Seinfeld Fan bin. Ich kann einfach nicht verstehen wieso das hier in Deuschland so extrem gefloppt ist. Es lief später fast nur noch im Nachtprogramm. Diese geniale Sitcom wurde auch nie richtig vorgestellt. Jedoch muss ich zugeben, daß in der Deutschen Synchro sehr viel von dem Wortwitz verloren geht, den Jerry Seinfeld’s Stimme alleine schon ausmacht. Das gleiche Phänomen sehen wir bei meiner Nummer 1 der Serien…Curb you enthusiasm. Das ist in Deutschland nur von der ersten Staffel auf DVD in Deutsch erschienen. Das geht auf Deutsch GAR NICHT. Darum wird diese tolle Sendung hier nie Erfolg haben, was mich sehr schmerzt.

Puh das sind jede Menge Listen, nach Erfolg, Beliebtheit und Verkaufszahlen. Aber was ist denn nun DIE BESTE SERIE Allerzeiten? Ich denke am Ende ist es genau das, was dieses Thema so spannend macht. Ich denke man müßte abwägen, welche Faktor der Wichtigste wäre. Meiner Meinung nach ist das die Entschaltquote.

Wobei das ja jetzt auch wieder revidiert wird, da immer mehr auf Netflix, Amazon Prime und co die Serien schauen und danach wird es erst der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Also fällt das mit der Einschaltquote weg.

Verkaufszahlen sind aus diesem Grund auch kein Kennzeichen für „DIE BESTE Serie“, da viele die Sendung dann schon geschaut haben und sich diese dann nicht noch kaufen.

Mein Fazit

Es gibt sie nicht DIE beste Serie. Das ist alles Geschmacksache und nicht wirklich Anhand von Daten, Verkaufszahlen, Einschaltquoten etc. ausrechenbar…man kann es in der heutigen Zeit nicht eindeutig ermitteln.

Das bringt auch einen weiteren Punkt auf. Was ist mit Youtube Serien? Da gibt es Formate in Serienform, die weitaus mehr Klicks haben, als das TV Sendungen manchmal schaffen. Heute 2016, müßte man das eigentlich dazu rechnen, aber das würde jetzt zu weit führen. Damit befasse ich mich ein ander mal.

Bleibt nur noch Euch meine persönliche BESTENLISTE zu zeigen und es würde mich sehr freuen, wenn Ihr das auch macht und unten in die Comments Eure Serienliste rein schreibt.

Ich werde dann aus allen Antworten eine neue Übersicht gestalten und schauen welche am Häufigsten auftaucht.

So nun bin ich dran: