Bevor ich mich in das Schreiben und Auslassen über das Hauptthema auslasse, steht mir noch die Arbeit schlechthin bevor:

Welchen Browser werde ich dafür benutzen …

Vielleicht liegt es daran, dass ich “Informatiker” bin, mag schon sein, aber im Laufe der Jahre habe ich eine Art Gespür dafür entwickelt, welcher Browser mir am ehesten liegt und vor allem, mit welchem Browser ich bei welcher Arbeit am besten vorwärts komme.

Gerade jetzt und zur Zeit arbeite ich mit “Vivaldi”. Ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten gar nicht wissen, dass es diesen Browser gibt.

vivaldi.net

Grundsätzlich basiert er auch Chromium, was wiederum, ganz am Schluss Chrome ist, der Browser, den Google zur Verfügung stellt.

Wie es sich gehört, ist Vivaldi aber angepasst worden, mit dem einen oder anderen Feature, welches das Arbeiten um einiges erleichtert.

Ausserdem, so kommt es mir auf jeden Fall vor, verbraucht er nicht so viele Ressourcen wie Chrome selber und scheint mir bei einigen Dingen auch viel schneller und leichter zu reagieren.

So, genug von diesem Browser, der aber sicher lohnenswert ist, und die Mühe eines Tests auf jeden Fall wert ist.

News .. gibt es News, die erwähnt werden sollten …?

Was gibt es in der Filmwelt, das zur Zeit gerade einer Erwähnung wert wäre?

Ja, sicher:

Jetzt wird auch von Sylvester Stallone gesagt, er habe vor etlichen Jahren eine Mädchen vergewaltigt.

Stimmt es? Stimmt es nicht?

Ich, für meinen Teil, kann das nicht beurteilen. Bis jetzt ist es Hören-Sagen. Wo sind die Beweise?

Was mich aber viel nachdenklicher werden lässt ist folgendes:

Sobald jemand aus der Filmbranche (ich beschränke mich jetzt für einmal nur auf diese Branche), reicht es, wenn das Gerücht aufkommt, ein paar Menschen über einen Menschen sagen; er oder sie hat mir das oder jenes angetan und schon wird der Darsteller sogar aus einem fertigen Film gelöscht und durch einen neuen ersetzt.

Dann wäre da aber noch der Präsident der USA: über diesen werden solche Dinge ja schon seit Jahren gesagt und immer kommen neue Gerüchte aus dem Boden gekrochen. Ist da jemals wirklich etwas passiert? Nicht wirklich.

Da stellt sich mir schon die Frage: wie kann so jemand Präsident sein? Oder andere, die für politische Posten kandidieren, denen auch solche Dinge um die Ohren gehauen werden, aber, auch dort: es passiert irgendwie nicht wirklich viel …

Wie gehabt … Stallone .. der nächste in der Liste.

Zur Zeit stellt sich doch die Frage: wer ist der oder die nächste, in dieser Liste, in die niemand aufgenommen werden möchte .. und … kann es sein, dass jetzt der Tag kommt, wo wir Computer programmieren müssen, damit sie den Posten des Regisseurs übernehmen und so ganz am Schluss, nur noch Computeranimierte-Schauspieler auf die Leinwand kommen, weil die echten alle in die Verbannung geschickt worden sind?

