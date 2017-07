Darum geht’s:

Die Psychologin Dr. Jane Mathis betreut nach einem tragischen Zwischenfall mit ihrer letzten Patientin nur noch sehr wenige, ausgewählte Kunden. Unter ihnen auch den entstellten Alex, den sie zunächst als zurückgezogenen Mann kennenlernt. Doch bei jeder Sitzung fällt Dr. Mathis auf, dass Alex ein dunkles Geheimnis verbirgt. Als er beginnt, sie zu stalken, zieht sie einen Schlussstrich, wobei es schon viel zu spät ist und ihre Vergangenheit sie einzuholen droht.



Meinung:

Der Film plätschert so vor sich hin. Nach einem akzeptablen Anfang mit India Eisley als gestörte Selbstmordpatientin folgen etliche Gespräche mit einem unheimlich entstellten Mann. Ich habe ungefähr eine Woche für den Film gebraucht. Mehr als zwanzig Minuten am Stück waren nicht drin. Was allerdings nicht nur an der Handlung lag, sondern auch daran, dass ich recht müde war. Damit mochte ich die erste Stunde entschuldigen. Alles was danach kam, war allerdings einfach nur Blödsinn. Bis dahin war der Film schon okay für eine VoD Produktion, aber gegen Ende wird es einfach nur bescheuert, weswegen sich Clinical doch noch als zäher Kampf für mich entpuppt hat.

Richtig furchtbar fand ich Kevin Rahm, der hier zwar zur Abwechslung mal nicht grinst wie ein Breitmaulfrosch, aber trotzdem in jeder Szene unerträglich für mich war. Hier handelt es sich um einen Schauspieler, bei den ich gerne umschalten würde. was mich davon abhielt war nur der Umstand, dass man ihn kaum erkennen konnte, unter seiner entstellten Visage. Den zweiten Mitstreiter namens Aaron Stanford hätte man sich sparen können. wirklich viel hat er zur Story nicht beigetragen, außer als Kanonenfutter zu dienen.

Vinessa Shaw möchte ich ein gewissen Talent als Protagonistin zusprechen, wobei sie die träge Handlung auch nicht retten konnte. Lediglich das Zusammenspiel mit India Eiley hat Pepp in die Sache gebracht. Die junge Dame geht aber auch immer richtig zur Sache. Wenn man sich mal ihre letzten Filme in Erinnerung ruft, ist da schon ein Muster zu erkennen.

Zu guter Letzt: Die Auflösung war ein Witz und kostet den mittelmäßigen Film noch einen extra Punkt.

Fazit:

Seichter Psychothriller, bei dem man beinahe einschlafen kann.