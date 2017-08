Kinostart: 30.03.2017

DARSTELLER:

Scarlett Johansson, Beat Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Pilou Asbæk, Kaori Momoi

Außerdem:

Chin Han („The Dark Knight”), Danusia Samal („Tyrant”), Lasarus Ratuere („Terra Nova”), Yutaka Izumihara („Unbroken”) und Tuwanda Manyimo („The Rover”)

REGIE: Rupert Sanders

DREHBUCH: Jonathan Herman, Jamie Moss

NACH DEM MANGA VON: Masamune Shirow

PRODUZENTEN: Avi Arad, Ari Arad, Steven Paul

Im Verleih von Paramount Pictures Germany

Kamera: Jess Hall

Schnitt: Neil Smith

Production Designer: Jan Roelfs

Kostümdesigner: Kurt Swanson, Bart Mueller

Handlung:

Scarlett Johansson ist in der Hauptrolle als „Major“ zu sehen – ein einzigartiger Hybrid aus Mensch und Cyborg und Anführerin des Elitekommandos Sektion 9. Bei ihrem Kampf gegen die gefährlichsten Kriminellen und Extremisten der Zukunft trifft die Sektion 9 auf einen neuen Gegner, dessen erklärtes Ziel die komplette Zerstörung der Cyber-Technologien von Hanka Robotic ist.

Basierend auf dem international erfolgreichen Sci-Fi-Manga von Masamune Shirow wird GHOST IN THE SHELL von Avi Arad („The Amazing Spider-Man 1 & 2,” „Iron Man”), Ari Arad („Ghost Rider: Spirit Of Vengeance”) und Steven Paul („Ghost Rider: Spirit Of Vengeance”) produziert. Als Ausführende Produzenten agieren Michael Costigan („Prometheus”), Jeffrey Silver („Edge Of Tomorrow,” „300”), Tetsu Fujimura („Tekken”) und Mitsuhisa Ishikawa, der mit seinem Studio Production I.G bereits die japanischen Animationsfilme und -serien Ghost In The Shell produziert hat.

Trailer: