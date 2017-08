Hacksaw Ridge – Die Entscheidung

Schauspieler: Andrew Garfield, Sam Worthington, Hugo Weaving, Vince Vaughn,

Regie: Mel Gibson

Genre: Kriegsfilm-/Drama

Jahr:2016

Länge: ca. 140 min

Fsk: 16

Trailer:



Handlung: (evtl. Spoiler)

Desmond Dost ist ein streng Gläubiger Amerikaner. Es läuft der zweite Weltkrieg und Desmond fühlt sich berufen in die Army zu gehen, allerdings tötet er nicht. Das heißt er fäßt keine Waffe an und macht bei der Ausbildung die Schießübungen nicht mit. Schnell wird er zum schwarzen Scharf der Einheit und wird sogar vor`s Kriegsgericht geordert. Doch er bekommt das Recht, in den Krieg ohne Waffe zu ziehen.

Die Einheit von Dost wird in Japan geordert. Sie müssen den Strategischen Punkt „Hacksaw Ridge“ einnehmen. Vergleichbar wie die Normandie in Frankreich, blos das man dort erstmal eine 20 Meter hohe Felswand hoch klettern muss. Kaum ist die Einheit oben geht das Übel los. Die Japaner greifen an und es sterben viele Menschen, doch Dost und seine Einheit gelingt es, die Japaner zurück zu schlagen-Vorerst.

Die Japaner schlagen am nächstern Tag zurück und die Einheit muss den Rückzug antretten. Es sind alle wieder runter geklettert,bis auf Dost. Er ist verzweifelt und weiß nicht was er machen soll, bis ein Hilferuf kommt. Da ist Dost klar was seine Aufgabe ist. Leben retten.

Kritik:

Mel Gibson hat ein Meisterwerk abgeliefert!

Der Cast ist grandios. Andrew Garfield legt sich ins zeug und spielt den Dost glaubwürig. Hugo Weaving ist als von ersten Weltkrieg gezeichneten Vater überragend. Einzig Vince Vaughn kann als Ausbilder nicht ganz überzeugen, aber er gibt sein bestes und es tut den Film auch nicht weh.

Das Setting ist großartig und der Soundtrack bombastisch. Die Kamerfürung ist exzellent. Die Geschichte ist spannend und aufregend.

Eins sei aber gesagt. Der Film ist Brutal und ich bin überrascht das es nur ein FSK 16 gab. Leute werden in Zeitlupe erschossen und erstochen.Soldaten verbrennen in Zeitlupe. Köpfe platzen. Innereien und andere Körperteile fliegen durchs Bild. Als die Kamera übers Schlachfeld fuhr und verweste und von Maden und Ratten zerfressende Leichen zeigten, blieb mir auch kurz der Atem weg.

Für mich volle Punktzahl. Defintiv Lohnenswerter Film.