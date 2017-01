It follows

Regisseur: David Robert Mitchell

Drehbuch: David Robert Mitchell

Darsteller: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Olivia Luccardi

Land: USA

Jahr: 2014

Genre: Horror, Mystery

Laufzeit: ca. 100 Minuten

Darum geht’s:

Jay ist beliebt bei ihren Freunden. Denen ist allerdings ihr neuer Freund Hugh ein Dorn im Auge. Der scheint es nämlich nur auf das eine abgesehen hat. Einer Tatsache, der Jay nicht abgeneigt ist. Doch bereits nach dem ersten Mal offenbart er ihr sein dunkles Geheimnis. Er hat ihr eine Art Dämon übertragen, der sie verfolgen wird, bis sie tot ist. Um diesem Schicksal zu entgehen, muss sie ständig auf die Leute in ihrer Umgebung achten, denn das Wesen kann jede Gestalt annehmen und sie, ohne müde zu werden, aufspüren. Nur wenn Jay mit einem anderen Menschen schläft, kann sie diesen Fluch weiter geben.



Meinung:

Besonders nervig empfand ich den 80er Jahre Soundscore, der vielleicht in Stranger Things ganz gut geklappt hat, aber hier einfach nicht wirkt. Überhaupt hat der ganze Film einen oldschool touch, der nicht jedem zusagen dürfte. Ich persönlich kann solchen Filmen nichts abgewinnen, was auch daran liegt, dass ich die Achtziger nicht mag.

Hauptdarstellerin Maika Monroe ist farblos und hat es keine Sekunde geschafft, auch nur annähernd Mitgefühl für ihre Rolle zu entwickeln. – Sie hätte vielleicht die Ameise im Pool nicht ersäufen sollen,… Karma is a bitch.

Einzig die Tatsache, dass das unbekannte Wesen eine permanente Gefahr darstellt und nur mit Vorsprung etwas Zeit raus zuschlagen ist, hat mich zum gruseln angeregt. Besonders dieser große, schlaksige Typ war Angst einflößend. Alles andere war eher so larifari oder in manchen Szenen einfach nur bescheuert. Wer stellt sich denn bitteschön in die Mitte eines Swimmingpools, obgleich man weiß, dass ES nicht blöd ist und nicht darauf reinfallen wird?!

Und was ich davon halten soll, dass das Monster durch Sex wie ein Virus übertragen wird ist auch eher mau. Allerdings ist es auch interessant, dass bei nicht erfolgreicher Weitergabe, dass Wesen wieder zum Vorgänger zurückkehrt und daher permanent eine Gefahr darstellt. Etwas kommt mir da der Jeeper Creeper in den Sinn. – Vor dem hatte man allerdings gar keine Chance. In It follows kann man mal eben um die Welt fliegen und so etwas Zeit gewinnen. Wobei ich mich frage, ob ES schwimmen kann,…? Aber das sind Gedanken, die der Film nicht beantwortet.

Fazit:

Für einen seichten Gruselabend ist der Film kein totaler Reinfall. Richtigen Horror gibt’s zwar nicht, aber dafür nettes Kopfkino.