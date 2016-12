James Bond 007: Skyfall

Handlung:

Man denkt, James Bond wäre bei einem Auftrag in der Türkei gestorben. Doch nach einem Bombenanschlag in London meldet sich Bond bei „M“ zurück. Allerdings ist Bond müde und ausgebrannt. Dennoch setzt ihn „M“ auf den nächsten Fall an. Heraus finden wer hinter dem Bombenanschlag steckt. Schnell entsteht ein spannender und aufregender Thriller. Bond wird auf die Loyalität zu „M“ und dem MI6 geprüft.