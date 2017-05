Originaltitel: Chinjeolhan Geumjasshi 친절한 금자씨

Auch bekannt als Sympathy for Lady Vengeance

Kinostart im Produktionsland: Südkorea 2005

Genre: Thriller, Rachedrama, Schwarze Komödie

Regie: Park Chan-wook

Kamera: Jung Jung-hoon

Musik: Jo Young-wook

Darsteller: Lee Young-ae, Choi Min-shik



Story:

Die 19-jährige Geum-ja wir wegen Mordes an einem kleinen Jungen zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Im Gefängnis erwirbt sie sich den Titel „Gutherzige Frau Geum-ja“(=Chinjeolhan Geumjasshi). Als Geum-ja nach 13 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, ist von Gutherzigkeit allerdings nichts mehr zu entdecken, denn Geum-ja hat im Gefängnis einen Racheplan geschmiedet, den sie nun in die Tat umsetzen will.



Kommentar:

Lady Vengeance beginnt zwar wie viele Rachefilme, dennoch wird sehr schnell klar, daß er sich von diesen Filmen durch seinen Blickwinkel unterscheidet, denn Geum-ja ist in erster Linie gar nicht an Rache interessiert, viel mehr sucht sie durch die Rache einen Weg zu ihrer Erlösung. Dadurch verschiebt sich natürlich auch der Fokus des Films: im Mittelpunkt steht nicht „Geum-jas Rache“, sondern die Person Geum-ja.

Durch Rückblicke werden in der ersten Hälfte des Films Episoden aus Geum-jas Leben im Gefängnis, sowie die Hintergründe, die zu ihrer Verurteilung führten, geschildert. Diese ersten Hälfte zeichnet sich durch ihren schwarzen Humor aus.

In der zweiten Hälfte rücken sowohl Geum-jas Leben nach der Haft, als auch ihre Vorbereitungen für ihre Rache in den Vordergrund. Diese zweite Hälfte entwickelt sich dann vollends zum Drama.

Interessanterweise ändern sich mit dieser Entwicklung auch die Farben des Films. Sind Geum-jas Gefängniserlebnisse noch in hellen Farben gehalten, so beherrschen im zweiten Teil überwiegend dunkle Farben das Bild. Vor allem Geum-jas Kleider werden immer dunkler.

Interessant sind auch die Ausstattung und das Setting des Films. Alles wirkt etwas alt und verschnörkelt und erzeugt eine ganz eigene Atmosphäre, jenseits der Realität. Dies wird auch noch durch die eingesetzte Barockmusik und durch traumhafte Szenen und metaphysische Ereignisse verstärkt.

Als Zuschauer kann man dieser Atmosphäre fast dankbar sein, denn an einigen wenigen Stellen wirkt der Film im Gegensatz so schmerzhaft real, dass man am Liebsten abschalten möchte.

Zum Casting ist zu sagen, daß Lee Young-ae eine hervorragende Arbeit geleistet hat, die innerlich zerrissene Gestalt der Geum-ja darzustellen. Lee Young-ae hat für diese Rolle mehrere Internationale Preise eingeheimst und die hat sie völlig zu Recht verdient!

Eine nette Idee waren ausserdem die Cameo-Auftritte von Shin Ha-kyun, Song Kang-ho und Yoo Ji-tae, die zusammen mit Choi Min-shik einen Brückenschlag zu Park Chan-wooks vorangehenden Rachefilmen bildeten.

Mir persönlich hat Lady Vengeance von Park Chan-wooks Rachetrilogie am Besten gefallen. Ich muß aber zugeben, daß das zum Teil auch daran liegt, daß ich so eine komplexe Frauen-Gestalt wie Geum-ja aus koreanischen Filmen nicht gewohnt bin und schon allein deshalb den Film ungewöhnlich fand.

Viele Andere waren allerdings von dem Film enttäucht, was wohl auch dran lag, daß da wohl ein Rachefilm erwartet wurde und viele Kinogänger nicht auf ein Drama vorbereitet waren.

Außerdem muß man wohl noch sagen, daß dem Film auch von verschiedenen Seiten Amoralität vorgeworfen wurde. Das möchte ich jetzt aber nicht unbedingt näher ausführen, da ich den Film dann total spoilern müßte. Am Besten ist es wohl, man schaut sich den Film an und bildet sich über diesen Punkt selbst eine Meinung.