Darum geht’s:

.





Meinung: Meinung:

Der schüchterne Seth sieht im Bus, nach Jahren, seine Schulkameradin Holly wieder. Diese ist nicht gerade angetan von seinem Gestammel und verlässt den Bus an der nächsten Station. Seth, der insgeheim Gefühle für sie hegt, fängt an sie online zu stalken. Dort erfährt er, dass sie in einem Diner arbeitet und macht sich auf dem Weg dorthin. Allerdings ist seine Auserwählte nicht empfänglich für seine Flirtversuche und lässt ihn erneut abblitzen. Seth sieht nur eine Chance, ihr seine Liebe zu beweisen,- indem er sie in einen Käfig sperrt und sie so gefügig macht.Beweggrund, mir den Streifen anzusehen, war für mich Ksenia Solo , die ich bereits aus Life Unexpected Orphan Black und vor allem Lost Girl kenne. In einer richtigen Filmrolle hatte ich sie bislang nicht gesehen. Hier hat sie fast schon eine Doppelrolle. Sie hat das nette Mädchen von nebenan und das psychisch gestörte Individuum perfekt gespielt.

Auch Protagonist Dominic „Merry“ Monaghan ist perfekt ausgewählt. Als eigensinniger Loser, der nach der großen Liebe sucht, aber mangels Selbstbewusstsein bei seiner Traumfrau eine Abfuhr nach der anderen kassiert. – Jedenfalls zu Beginn.

Besonderer Pluspunkt ist die Tatsache, dass sich die Handlung gegen Mitte des Filmes dreht und den Zuschauer somit überrascht. Ich war wirklich gespannt, wie es ausgeht, vor allem weil immer noch einer drauf gesetzt wurde.

Minuspunkt hingegen, dass unsere Gefangene die ganze Zeit in Unterwäsche zu sehen ist, sobald sie in den Käfig gesperrt wurde. Eine Tatsache, die auf dem Poster mit Photoshop weg gemogelt wurde. Das ist jetzt kein besonderes Manko, aber eine Hose hätte wirklich nicht geschadet. Ansonsten habe ich nichts zu bemängeln.

.

Fazit:

Absolut genialer Psycho-Thriller mit unerwarteten Plot Twist.