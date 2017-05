Kinostart: 16.02.2017

Darsteller:

Carolin Kebekus, Maxim Mehmet, Axel Stein, Jasmin Schwiers, Patricia Meeden, Annette Frier

Regie: Sven Unterwaldt

Studio: Wild Bunch Germany

Produktion: ConradFilm/Bavaria

Handlung:

Toni (Carolin Kebekus) und Marc (Maxim Mehmet) wollen sich scheiden lassen, denn die große Leidenschaft scheint erloschen. Eine einvernehmliche Trennung soll es werden, schließlich ist man erwachsen und versteht sich noch gut. Doch das mit dem Neuanfang ist gar nicht so leicht: Jeder der beiden hat gerade die Chance auf einen Job im Ausland. Wer kümmert sich also um die Kinder Emma (Arina Prokofyeva) und Tobias (Arsseni Bultmann)? Die Eltern schmieden einen Pakt: Emma und Tobias sollen entscheiden, bei wem sie wohnen wollen! Mit den abenteuerlichsten Tricks versuchen Toni und Marc nun, ihre Kinder in einem Sorgerechtsstreit der ganz besonderen Art davon zu überzeugen, dass sie beim anderen besser aufgehoben sind: SCHATZ, NIMM DU SIE!

Trailer:



Bilder ( Foto: ©2016 TOM TRAMBOW „Bavaria Filmproduktion GmbH“ ):