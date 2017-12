Stirb Langsam 3 – Jetzt erst recht

Darsteller: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Jeremy Irons

Regie: John Mc Tiernan

Genre: Action

Jahr:1995

Fsk: 16

Länge: ca. 131 min.

Trailer: (englisch)



Handlung:

Diesmal nicht am Heiligabend, aber dafür muss John McClane ganz New York retten. Ein Verrückter Bombenleger hat mehrere Bomben in NY verteilt und lässt sie hoch gehen, wenn McClane nicht das tut was der Terrorist will. McClane wird von einem Mann namens Zeus begleitet, denn er auf der Jagt des Terroristen, begegnete. Wieso verlangt der Terrorist genau McClane und kein anderen Polisist ? Was genau führt der Terrorist in Schilde?

