Regisseur: Kenneth Branagh

Drehbuch: Ashley Miller, Zack Stentz, Don Payne

Buchvorlage: J. Michael Straczynski, Mark Protosevich, Stan Lee, Larry Lieber, Jack Kirby

Darsteller: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins, Kat Dennings

Land: USA

Jahr: 2011

Genre: Fantasy

Laufzeit: ca. 115 Minuten

.

Darum geht’s:

Nach einem Angriff der Eisriesen begibt sich Thor mit einer Handvoll Mitstreitern zu deren Welt um sie zu bekämpfen. Dieser Plan scheitert jedoch. In letzter Sekunde kann der Allvater Odin das Gespann retten. Den Anführer Thor verbannt er aufgrund dessen in die Menschenwelt, wo er von der Astrologin Jane angefahren wird. Zusammen begeben sie sich auf die Suche nach Mjölnir, dem Hammer, der Thor seine Macht zurück geben kann. Jedoch hat die Regierung auch großes Interesse an diesem Relikt und schon geht das Katz und Maus Spiel los, während Thor’s Bruder Loki sich den Thron erschlichen hat.

Meinung:

Leider ist Thor wieder so etwas wie die Einführung in die Geschichte eines neuen Helden. Daher wartet der Film permanent mit Erklärungen auf, um den Zuschauer diese Welt näher zu bringen. Zudem ist es sehr langweilig, Thor als Menschen zu sehen, der zeitweise sogar den privaten Kellner für seine neuen Freunde spielt. Nachdem nämlich die lustigen Szenen aus dem Trailer gezeigt worden sind, stellt sich Monotonie ein.

Kat Dennings (To write love on her arms) spielt genau die Rolle, die sie immer hat. Cool, direkt und unterbewusst komisch. Liegt wohl am Namen. ;o) Leider hat sie nicht all zu viel Text im Film.

Natalie Portman (Black Swan) hat die Rolle der wissbegierigen Jane bekommen, die jegliches Risiko für ihre Arbeit eingeht. Neue Facetten bietet dieser Charakter gegenüber anderen Filmen mit solch einer Figur nicht.

Es beginnt wieder einmal furchtbar nervend zu werden, als die Men in Black von der tollen Regierung auftauchen. Zwar sind diese nicht so übertrieben wie in Paul – Ein Alien auf der Flucht gezeichnet,- oberflächlich bleiben sie trotzdem.

Der große Showdown ist lachhaft, weil: viel zu schnell vorbei. Vielleicht bin ich aber auch schon zu Effekt verwöhnt, aber einmal zu sagen: „Nimm mich, lass die anderen gehen“ und dann eine gebatscht zu bekommen, ein paar Meter durch die Luft zu fliegen und das menschliche Dasein ist zu Ende,… urgghhh. Oder der kleine Kampf zwischen ihm und Loki daraufhin. Nee, das war nix.

.

Fazit:

So oft hab ich schon lange nicht mehr im Kino geschnauft. Thor ist ein unglaublich langweiliges Kinoereignis. Da helfen nicht einmal die 3D Effekte darüber hinweg. Was zu Beginn recht amüsant und vielversprechend anfängt, entpuppt sich als undurchdachtes Wirrwarr, dass in einem erbärmlichen Finale endet. Direct to DVD wäre hier angesagt gewesen.

(Visited 23 times, 1 visits today)