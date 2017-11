Total Recall (1990)

Erscheinungsjahr: 1990

Regie: Paul Verhoeven

Drehbuch: Ronald Shusett

Musik: Jerry Goldsmith

Vertrieb: Carolco Pictures

Cast:

Arnold Schwarzenegger – Douglas Quaid / Hauser

Sharon Stone – Lori

Rachel Ticotin – Melina

Ronny Cox – Vilos Cohagen

Michael Ironside – Richter

Handlung

Total Recall basiert auf der Kurzgeschichte des Science Fiction Authors Philip K. Dick We Can Remember it for You Wholesale, und enthält zum Großteil die gleiche Handlung, die im Film weiter expandiert wird.

In der Zuklunft ist Douglas Quad ein Bauarbeiter der vom Mars fasziniert ist, ihn plagen ständig träume vom Planaten und einer mysteriösen Frau. Da seine Frau Lori dagegen ist auf den Planeten zu ziehen geht er zu “Rekall”. Dort kann man sich für wenig Geld falsche Erinnerungen an einen Urlaub einpflanzen lassen, so dass sie von echten nciht zu unterscheiden sind.

Quaid wählt den Urlaub als Geheimagent auf dem Mars. Die Prozedur kann jedoch nicht erfolgreich durchgeführt werden, es geht etwas schief und Quaid im Delirium fängt an über Mars zu reden bevor ihm etwas eingepflanzt werden konnte.

Als er danach sich an nichts erinnernd wieder nach Hause kommt, wenden sich seine Freunde und bekannte gegen ihn und er findet sich auf der Flucht wieder. Um herauszufinden was hier vor sich geht, bleibt ihm keine andere Wahl als sich auf den Weg zum Mars zu machen.

Kritik

Mit der klassischen Science Fiction geschichte als Basis, baut Paul Verhoeven die Handlung zu einem spannenden Thriller aus in welchem das Katz und Maus Spiel zwischen Douglas Quaid und Vilus Cohagen entscheidend für die Zukunft des Planeten wird. Dabei nimmt sich der Film nicht komplett ernst und macht vieles Stets mit einem Augenzwinkern. Dabei ist die Stärke des Films nicht nru Humor sondern ein weiteres sehr gut in Szene gesetztes Element: Es ist nie klar ob Douglas sich in der Realen Welt befindet oder ob seine Erinnerungen uns hier gezeigt werden und er weiterhin im Rekall Stuhl liegt. Man kann den Film so oder so anschauen und beide Sichtweisen können simultan unterstützt werden. Das ist wirklich einmalig und vermutlich das beste beispiel dieser Art von Täuschung neben Inception.

Garniert wird das ganze mit immer weiter ausufernder Action die diese Illusion perfekt macht. Handgemachte Spezial Effekte können sich auch 26 Jahre später immer noch sehen lassen.

Dieser Film ist allen Action Fans die kein Problem mit exzessiver Gewalt haben, eine absolute Empfehlung. Die beste Version zu besitzen ist die “Ultimate Rekall Edition” welche den Film in wunderschönem Full HD restauriert und vom Regisseur persönlich abgesegnet wurde, meidet dabei das Remake aus dem Jahr 2012 mit Colin Farrell, welcher den gleichen Namen trägt.

Diesmal gibt es nur einen Teaser Trailer der bei uns eingebunden wird, denn man sollte nicht zu viel über den Film wissen um das beste Erlebnis zu haben.

Trailer:

