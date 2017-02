Underworld 5: Blood Wars

Kinostart: 01.12.2016

Selene hat es diesmal mit noch mächtigeren Vampiren zu tun und so geht es in Runde 5 Werwölfe vs. Lycaner Vampire.

Kate Beckinsale kehrt als Selene in Underworld 5 zurück.

Theo James spielt Selene’s Verbündeten David, welchen er auch in „Underworld: Awakening“ gespielt hat.

Die neuen Lycaner Anführer spielen Tobias Menzies ( als Marius ) und Lara Pulver. Der „oberste ältere Vampir“ wird von Charles Dance ( Thomas ) verkörpert.



Regie: Anna Foerster

Produzent: David Kern, Tom Rosenberg, Gary Lucchesi, Len Wiseman, Richard Wright

Drehbuch: Cory Goodman, Jayson Rothwell

Produktion: Tom Rosenberg, Gary Lucchesi, Len Wiseman, Richard Wright, David Kern, Lakeshore Entertainment, Screen Gems Inc., Sketch Films

Executive Producer: Eric Reid, James McQuaide, Skip Williamson, Henry Winterstern

Verleih: Sony Pictures Germany



Darsteller:

Kate Beckinsale als Selene

Theo James als David

Tobias Menzies als Marius

Charles Dance als Thomas

Außerdem:

Lara Pulver, Bradley James, James Faulkner, Peter Andersson, Bradley James, Daisy Head

Trailer ( 07.10.2016 ) :

( 07.09.16 )



Handlung:

In UNDERWORLD: BLOOD WARS (3D), der Fortsetzung der legendären Blockbusterreihe, muss Vampirin und Todeshändlerin Selene (KATE BECKINSALE) die brutalen Attacken des Lykaner-Klans und der Vampire, die sie verraten haben, abwehren. Zusammen mit ihren einzigen Verbündeten David (THEO JAMES) und dessen Vater Thomas (CHARLES DANCE), gilt es, den ewigen Kampf zwischen Werwölfen und Vampiren zu beenden, selbst wenn sie dafür das ultimative Opfer bringen muss.

Die Hauptrollen im fünften Teil der Horror-Action-Saga spielen Kate Beckinsale, Theo James, Lara Pulver, Tobias Menzies, Bradley James, James Faulkner und Charles Dance. Anna Foerster führte Regie, Cory Goodman und Jayson Rothwell schrieben das Drehbuch, das auf Charakteren von Kevin Grevioux, Len Wiseman und Danny McBride basiert. Produziert wurde UNDERWORLD: BLOOD WARS (3D) von