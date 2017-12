Ziemlich beste Freunde

Original Titel: Intouchables

Regie: Olivier Nakache, Éric Toledano

Drehbuch: Olivier Nakache, Éric Toledano

Produktion: Nicolas Duval, Yann Zenou, Laurent Zeitoun

Musik: Ludovico Einaudi

Kamera: Mathieu Vadepied

Schnitt: Dorian Rigal-Ansous

Länge: 110 Minuten

Altersfreigabe: FSK 6

Darsteller:

François Cluzet: Philippe

Omar Sy: Driss

Anne Le Ny: Yvonne

Audrey Fleurot: Magalie

Clotilde Mollet: Marcelle

Alba Gaïa Kraghede Bellugi: Elisa

Cyril Mendy: Adama

Christian Ameri: Albert

Grégoire Oestermann: Antoine

Marie-Laure Descoureaux: Chantal

Absa Dialou Toure: Mina

Salimata Kamate: Fatou

Thomas Solivéres: Bastien

Dorothée Briere Meritte: Éléonore

Hintergrund:

Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit und erzählt die Geschichte des ehemaligen Geschäftsführers des Champagnerherstellers Pommery Philippe Pozzo di Borgo, der am 27. Juni 1993 beim Paragliding abstürzte und sich dabei so schwer an der Wirbelsäule verletzte, dass er seitdem vom Hals abwärts querschnittsgelähmt ist.

Handlung:

Driss ist arbeitslos und kommt gerade frisch aus dem Knast. Um Geld vom Arbeitsamt zu bekommen, muss er nachweisen sich bei einigen Stellenangeboten gemeldet zu haben.

Hier trifft er auf den reichen querschnittsgelähmten Philippe, der einen Pfleger sucht. Philippe sieht in Driss mehr als in den anderen Kandidaten, denn er zeigt wenig Mitgefühl und Mitleid.

Driss beginnt das Leben von Philippe auf den Kopf zu stellen.



Trailer:

Filmkritik:

Ein sehr ruhiger, emotionaler Film.

Tolle Darsteller und schöne Story ohne viel Effekthascherei und Schnick Schnack.

Ein wirklich toller Film.

