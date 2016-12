Green Days

Nach Penny Dreadful wurde ich doch etwas neugierig auf Eva Greens andere Filme. Ich suchte einen und landete bei Perfect Sense, wo sie prompt wieder nackt zu sehen war. Also genau in der Rolle, in der ich sie immer im Hinterkopf hatte. Wobei ich sagen muss, dass sie hier ihre beste Leistung (mal von Penny abgesehen) abgeliefert hat.

Der zweite war Womb (auch ihr etwas Brust) und da ich gerne mein Gesamturteil mit einem dritten Film abschließen möchte, habe ich mir noch Cracks auf die Liste gesetzt. Und eventuell Franklyn und Arsène Lupin, aber auf die würde ich jetzt nicht wetten,- daher lasse ich eine Kritik dazu mal optional offen.

Wer weiß, vielleicht schau ich mir ja Casino Royale nochmal an,- schließlich begann dort damals die Abneigung gegen sie (denn in Königreich der Himmel war sie mir anscheinend so einprägsam, dass ich ihre Rolle schon vollständig wieder vergessen hatte).

Ich kann aber sagen, dass ich sie mittlerweile doch gerne sehe und mich freuen würde, wenn sie nicht nur vorwiegend in Kostümschinken zu sehen wäre.

Die folgenden Tage könnten also durchaus diese Filme reviewt werden:

Film Cover Check Wertung Perfect Sense ✔ 8 von 10

♠♠♠♠♠♠♠♠ ♠♠ Womb ✔ 4 von 10

♠♠♠♠ ♠♠♠♠♠♠ Cracks ✔ 6 von 10

♠♠♠♠♠♠ ♠♠♠♠ Casino Royale ✔ 10 von 10

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ Franklyn ✔ 3 von 10

♠♠♠ ♠♠♠♠♠♠♠ Arsène Lupin x Absolut nicht mein Fall, daher habe ich entschieden, mir den Film nicht anzusehen.

✔

Ich schließe mit einem Zitat von ihr:

„I don’t want to be put in a box marked Weird Witch“. – Haben Sie geschafft Frau Green, haben Sie geschafft.