Boromirs Tod – Boromirs Death – HdR

Für mich einer der emotionalsten Filmtode überhaupt. Sehr schade, daß Sean Bean hier so früh stirbt. Den hätte ich gerne noch länger gesehen ( genau wie in Game of Thrones auch, da ich nur wegen ihm angefangen hatte diese Serie zu schauen ).

Original Sprache in HD Quali:

Deutsch:

Fakten:

Herr der Ringe – die Gefährten

Boromir war der Heerführer aus Gondor, der seinen Bruder Faramir zurück ließ.

Seine letzten Worte mit Aragorn:

Boromir: Sie haben die Kleinen in ihrer Gewalt.

Aragorn: Bleib ruhig!

Boromir: Wo ist Frodo?

Aragorn: Ich habe Frodo ziehen lasen.

Boromir: Dann hast du getan, was ich nicht konnte. Ich versuchte ihm den Ring wegzunehmen.

Aragorn: Der Ring ist für uns jetzt unerreichbar.

Boromir: Verzeih mir, ich konnte es nicht ahnen. Ich habe euch alle verraten!

Aragorn: Nein Boromir, du hast tapfer gekämpft. Du hast deine Ehre bewahrt.

Boromir: Die Welt der Menschen wird untergehen, alles versinkt im dunkeln und unsere Stadt liegt in Trümmern.

Aragorn: Ich weiß nicht, welche Kraft ich aufbringen kann, aber weder wird die weiße Stadt fallen, noch wird unser Volk versagen.

Boromir: Unser Volk! Ich wäre die gefolgt mein Bruder, mein Hauptmann, mein König!

Aragorn singt ihm dieses Lied ©:

Durch Rohan über Moor und Feld und grünes Weideland

Bis an die Mauern zieht der Wind, von Westen ausgesandt.

„Was bringst du Neues aus Westen, o Wind, was sagst du zu Abend mir an?

Sahst du im Mondlicht Boromir, den hohen Rittersmann?“

„Über sieben Ströme sah ich ihn, über Wasser breit und grau

Gen Norden reiten durch leeres Land, das öde ist und rau.

Vielleicht sah ihn der Nordwind dort, wo ich seine Spur verlorn,

Und vernahm den Schall, den Denethors Sohn noch einmal stieß ins Horn.“

„O Boromir! Von hoher Wehr blick ich gen Westen aus,

Doch aus dem menschenleeren Land kamst du nicht mehr nach Haus.“