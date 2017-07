American Horror Story „Hotel“

Darum geht’s:

Der Detektiv John Lowe ermittelt in einer Reihe von grausamen Morden, die auf den zehn Todsünden beruhen. Seine Spur führt ihn dabei in das Cortez Hotel, in dem einige mysteriöse Dinge vor zu gehen scheinen. Bei seiner Suche stößt er dabei auf den einstigen Besitzer des Hotels, der eine sehr sadistische Ader hat. und trotz seines Todes vor Jahrzehnten immer noch qicklebendig scheint.

Vorab-Meinung:

Als Fan der Serie werde ich mir natürlich auch die fünfte Staffel ansehen. Auch wenn es hieß, dass nach Freak Show Schluss sein sollte. Aber solange der Rubel rollt, wird eh alles bis zum erbrechen fortgesetzt. Der einzige Unterschied bei AHS ist jedoch, dass es immer eine andere Geschichte gibt,- die Darsteller aber vorwiegend die gleichen bleiben.

In dieser Season muss jedoch auf Jessica Lange (Für immer Liebe), die AHS Koryphäe verzichtet werden. Schade, da ich sie in den letzten 4 Staffeln sehr gern gewonnen habe.

Wieder mit dabei sind jedoch Urgestein Evan Peters, Kathy Bates und Wes Bentley als Protagonist (Ja, der Typ, der so begeistert von der Plastiktüte in „American Beauty“ war). Plus natürlich viele bekannte Gesichter aus den vergangenen Horror Stories. Als Neuling kommt diesmal Stefani Joanne Angelina Germanotta aka Lady Gaga hinzu, die ja u.a. schon einen kurzen Auftritt in Sin City – A Dame to kill for hatte. Ich bin gespannt.

Meinung:

Mittlerweile habe ich die erste Folge gesehen und muss sagen, dass ich geschockt und begeistert zu gleichen Teilen bin. Das AHS schon immer etwas weiter gegangen ist, ist spätestens seit den ersten Staffeln bekannt, aber was Brutalität und grotesk sein angeht, toppt „Hotel“ wirklich alles. Ich dachte schon fast, ich schaue versehentlich die ersten Episoden von Hannibal.

Zu Lady Gags Performance: Sie ist zwar wahrlich manchmal keine Augenweide,- selbst wenn man dauernd halbnackt umhertanzen lässt, aber ihre schauspielerischen Fähigkeiten können sich sehen lassen. Und ich verstehe auch, warum dieser Part nicht an Jessica Lange gehen konnte. *räusper*

Im Fortschreiten der Handlung habe ich allerdings einen kleinen Narren an Frau Gaga gefressen. Erstens, weil sie unglaublich verwandlungsfähig ist und zweitens, weil ihr hellgebleichten Augenbrauen den Vorteil haben, auch mal mit dem Konturenstift nachgezogen werden zu können. Versuch das mal andersrum. 😉 Dadurch schafft sie es, immer wieder anders auszusehen und ist letztendlich doch ansehnlicher, als zuerst gedacht.

Lady Gaga ist es auch, die in der Serie am meisten Leute abschleppt und dabei unweigerlich auch mal bei Angela Bassett landet, die ich allerdings wirklich nicht abkann, da ihre Ausstrahlung nur eins sagt: Arroganz. Hinzukommt, nach der Liebesszene mit Gaga, auch der schlechteste Kuss ever!

Alle Darsteller (allen voran Denis O’Hare als Frau im Mann: Liz Taylor) machen einen hervorragenden Job, der bloß durch die Geschichte getoppt werden kann. Denn mit dieser hat es Hotel geschafft, auf den ersten Platz, unter allen bisherigen Staffeln, zu kommen. Ich freue mich auf die sechste Staffel!

Und so nebenbei: Matt Bomer ist ein verdammt hübsches Bürchen.

.

Fazit:

Eine echt geniale, wenn auch ziemlich kranke, Horror-Serie!