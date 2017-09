American Horror Story „Roanoke“

Darum geht’s:

Shelby und ihr Mann Matt wollen einen Neuanfang wagen und ziehen von dem turbulenten Los Angeles in ein altes Landhaus in North Carolina. Doch schon beim Verkauf wird ihnen mit Argwohn entgegen gekommen. Die Einheimischen wollen sie dort nicht haben. Außerdem scheint das Haus von Geistern heimgesucht zu werden, die Shelby nach und nach um ihren Verstand bringen wollen. All dies scheint mit der mysteriösen Roanoke Kolonie zu tun zu haben, bei der im 15. Jahrhundert 108 Menschen spurlos verschwanden.

Meinung:

An das Thema musste ich mich erst einmal gewöhnen, da ich mit den Südstaaten absolut nichts anfangen kann. Ich sehe auch ungern Filme darüber an. Aber es ist nun mal American Horror Story, eine Serie, die mich bis jetzt eigentlich immer begeistern konnte. Mal abgesehen von dem Coven Desaster.

Diesmal geht es um eine verschwundene Roanoke Kolonie. Ein Versuch der Engländer sich in Nordamerika nieder zu lassen. Dieser scheiterte jedoch kläglich. Bis heute gibt es keinen Anhaltspunkt, wo die 108 Menschen geblieben sind. Nur das Wort Croatoan wurde eingeschnitzt in einen Baum gefunden.

Sarah Paulson, die ja mittlerweile in den USA so etwas wie ein Superstar ist und auch bei den diesjährigen Emmys abgeräumt hat, übernimmt die Hauptrolle. An ihrer Seite Cuba Gooding Jr., den ich zwar nicht gerade mag, aber ertragen kann. Seit Hardwired ist er für mich ein sehr mittelmäßiger Schauspieler und sehr überschätzt. Daneben geben sich fast wieder alle bekannten Gesichter aus den vorherigen Teilen die Ehre.

Ich finde die Idee interessant, dass Stars im Interview sprechen, die wiederum von Stars in der Filmversion gespielt werden. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das ganze entwickelt, denn die Serie ist gerade noch bei der Ausstrahlung.

Das endgültige Résumé folgt.