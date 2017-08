Darum geht’s:

Die Bates, bestehend aus Norma und deren Sohn Norman, ziehen nach dem Tod ihres Familienoberhauptes in die kleine Stadt White Pine Bay und übernehmen dort das Seafairer Motel. Damit wollen sie einen Neuanfang starten. Für den siebzehnjährigen Norman heißt das, wieder einmal aus seiner gewohnten Umgebung gerissen zu werden, denn immer wenn seine Mutter Probleme hat, zieht die Familie um.

Als die Einwohner ihr jedoch keinen leichten Einstieg bieten und ihr mit Hass und Gewalt begegnet wird, möchte Norma erneut die Notbremse ziehen und flüchten. Allerdings bietet ihr Norman diesmal die Stirn und besteht darauf, der Stadt eine Chance zu geben. Doch die diese scheint Psychopathen nur so anzuziehen und so geraten sie von einem Ärger in den anderen.

Meinung:

Bates Motel erzählt, wer hätte das vermutet: die Vorgeschichte von “Psycho”. Naja, zumindest ansatzweise. Denn auch wenn es manchmal so wirkt, so spielt die Handlung in der heutigen Zeit und somit sind Highschool-Beziehungsdramen vorprogrammiert. Wobei ich das übereifrige Interesse der Mädels, am schlaksigen Protagonisten, in keinster Weise nachvollziehen kann.

Staffel 1 ist sehr zu empfehlen, da nicht nur Norman Bates einen Knacks weg hat, sondern vor allem seine Mutter Norma. Diese wird grandios von Vera Farmiga dargestellt. Auch wenn man sich zuweilen denkt, wie eine einzige Frau nur so viele Psychopathen anziehen kann, wo sie doch schon einen unter dem eigenen Dach hat. Schauspielerisch ist die Frau perfekt!

Als Zusatzcharakter hat man Max Thieriot mit an Bord genommen, der den großen Bruder und so ziemlich das einzig normale Familienmitglied verkörpert.

Leider hat die Serie seit der zweiten Staffel etwas an Spannung nachgelassen, was sich in der dritten aber wieder massiv gebessert hat. Dort geht es nämlich endlich zur Sache und die Umwelt beginnt langsam zu checken, dass der liebe Norman doch nicht der liebe Junge von nebenan ist.

Ich freue mich auf die vierte Staffel, die im März 2016 anläuft bzw. angelaufen ist. Infos folgen.