Breaking Bad

Darum geht’s:

Walter White bekommt die tragische Diagnose: Lungenkrebs. Seine Überlebenschancen werden gering eingeschätzt. Hinzukommt, dass seine Frau Skyler wieder schwanger ist. Um für die Zukunft seiner Familie zu sorgen, plant Walter eine Menge Geld zu verdienen, indem er Crystal Meth kocht. Dabei soll ihm sein ehemaliger Schüler Jesse helfen, der in diesem Millau Erfahrung hat. Zusammen schaffen sie es, das reinste Meth auf dem Markt zu produzieren. Nur der Verkauft stellt sich als schwierig heraus. Doch Walter bleibt hartnäckig und schafft es bald, Partner zu finden. Aber das ist ihm nicht genug, als Heisenberg will er zum mächtigsten Drogenboss aufsteigen, während ihm sein Schwager Hank, Chef der Drogenfahndung, im Nacken sitzt.

Meinung:

Ich mag die Serie. Doch was mich davon abhält, die volle Punktzahl zu geben, ist der Charakter von Skyler (Anna Gunn – Red State). Diese unsympathische Frau regt mich seit der ersten Staffel auf. Auch Mr. White hatte streckenweise Szenen, die mich gelangweilt haben und in denen ich mich fragte: „Sollte einem der Protagonist nicht sympathisch sein?“ Und dann noch Jesse, mit seiner teilweise echt übertriebenen Robin Hood Nummer. Im Nachhinein hat mich der Charakter von Aaron Paul (Need for Speed) wirklich am meisten genervt. Von seinen zwei Volltroll Freunden Badger (Matt Jones, der den gleichen Deppen in der Serie Mom spielt) und Skinny Pete (Charles Baker aus Splinter) mal abgesehen. Wo hingegen Jesse Plemons (Paul – Ein Alien auf der Flucht) als Todd zwar auch keine Leuchte war, aber durchaus mehr zu bieten hatte.

Gegen Mitte der Serie verlor ich etwas das Interesse. Am schlimmsten war dies in der vierten Staffel. Auch die fünfte konnte mich anfänglich nicht wirklich mitreißen. Ich schaute eigentlich nur der Vollständigkeit weiter. Gegen Ende wurde es dann wieder spannend, bis hin zum gelungenen Finale.

Zum Hauptdarsteller Bryan Cranston (Godzilla) bleibt nur zu sagen, dass es mehr als genial ist. Ich war schon in der Serie „Malcom mittendrin“ immer total begeistert von ihm. Hier hat er bewiesen, wie vielseitig sein Schauspiel ist.

Als Gaststars fungierten unter anderem:

Krysten Ritter (Apartment 23), Jere Burns (Bates Motel) und Mark Margolis (Krieg der Götter).

Davon abgesehen:

Tolle Idee, tolle Umsetzung. Da ich von Chemie ja überhaupt keine Ahnung habe, hätten sie auch Wasser aufkochen können und diese mit blauer Lebensmittelfarbe mischen und einfrieren können.. Mir wäre kein Unterschied aufgefallen. Aber wird schon originalgetreu an Meth ran kommen,… ?

Am besten hat mir Season 3 mit Giancarlo Esposito als Bad Ass Gustavo Fring gefallen. Der Mann konnte einen mit nur einem einzigen Blick einschüchtern. Genial!

Fazit:

Breaking Bad ist eine gute, intelligente Serie. Sympathiepunkte gibt es zwar nicht immer zu verteilen, aber im Großen und Ganzen kann ich sie ohne Bedenken weiter empfehlen.

Info:

Bob Odenkirk (Serienanwalt Saul Goodman) bekam übrigens seine eigene Spin-off Serie mit dem Namen „Better call Saul“.