Buffy – Im Bann der Dämonen

Darum geht’s:

Im Zentrum von Sunnydale möchte die junge Buffy Summers eigentlich nur ihr normales Teenager Dasein leben. Mit ihren Freunden, Partys und den ganzen High School Drama. Doch dieses Glück bleibt ihr verwährt, als sie erfährt, dass sie die Auserwählte ist. Die „Jägerin“ welche sich gegen Vampire und Dämonen zur Wehr setzen muss, um sie die Menschen zu beschützen. Noch dazu befindet sich Sunnydale direkt am Höllenschlund, – dem Zentrum des Bösen.

Zusammen mit ihren Freunden bekämpft sie die Kreaturen der Nacht und muss gleichzeitig ein Doppelleben als normales Mädchen führen, um im Alltag nicht aufzufallen.



Meinung:

Hach, Buffy. – Serie meiner Teeniezeit. Ich kann mich noch erinnern, dass ich direkt nach der ersten Folge voll dabei war. Jedes Wochenende lief eine Folge, so dass sich die Serie insgesamt über sechs Jahre zog. – In denen ich übrigens viermal umgezogen bin,… Jedenfalls kann ich nichts schlechtes über die Handlung sagen. Manche Episoden waren gut, andere der Hammer. Lediglich schlich sich auch etwas Blödsinn dazwischen, aber dieses Dilemma hat jede Serie. Außerdem ist Buffy auch als Komödie eingestuft, so dass man das Ganze mit Humor nehmen sollte.

Mein Fav Charakter ist nach wie vor Willow. Mit dieser Rolle hatte Alyson Hannigan schon damals bewiesen, was für eine grandiose Schauspielerin ist,- besonders im Dramabereich. Wahnsinn. Aber auch die Protagonistin und Titelheldin selber ist die perfekte Galionsfigur. Sarah Michelle Gellar hat in ihrer Zeit wirklich alles gezeigt, was ein Darsteller in seinem Repertoire haben sollte. Spontan fällt mir noch Eliza Dushku als Faith ein. Ihr erster Auftritt war spektakulär und die Rivalität zwischen den beiden Jägerinnen deckt mit die besten Folgen der gesamten Serie ab.

Negativ und von Anfang überflüssig empfand ich Michelle Trachtenberg als „der Schlüssel“. Mir gefiel die Idee schon damals nicht sonderlich, dass plötzlich eine kleine Schwester im Hause Summers wohnt. Ihr Mitwirken in der Serie war mir auch immer zu nervig. Überhaupt kann ich Miss Trachtenberg nicht sonderlich viel Schauspielkunst zurechnen. Lediglich in dem Film The Scribbler fand ich sie ganz überzeugend und amüsant. Aber dort hatte sie schwarze Haare im Gesicht und eine riesige Brille auf, weswegen ich mir anfangs nicht sicher war, ob sie es wirklich ist. Ich konnte es aber dann an ihrer Nase und ihrer üppigen Oberweite fest machen. – Und der Nachspann half auch.

Wobei ich Charisma Carpenter aka Cordelia nicht außen vor lassen möchte. Diese Dame beherrscht in Punkto Schauspiel nämlich gar nichts. Sie war wohl auch mitunter ein Grund, warum ich mir den Spin-off Angel nie angesehen habe. Das und weil mir die erste Folge damals nicht gefallen hatte,…

Ich möchte die männlichen Figuren nicht außen vor lassen, aber von denen hat mich jetzt keiner zu 100 Prozent umgehauen. Vielleicht David Boreanaz, wenn er richtig böse war und als Angelus die Nacht unsicher gemacht hat. Als Weichei Angel war er weniger ein Liebling von mir.

Und ich möchte noch erwähnen, dass die Serie den besten Soundtrack hatte, den ich je gehört habe. Das heißt: einer der besten. Jedenfalls, was den ersten angeht. Die CD lief damals bei mir rauf und runter.

WIRD FORTGESETZT,…

Summa Summarum ist Buffy – Im Bann der Dämonen eine tolle Mysteryserie, mit kreativen Ideen, guten Darstellern und einer soliden Grundstory.