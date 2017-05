Orphan Black

Darum geht’s:

Die junge Punkerin Sarah Manning kehrt nach fast einem Jahr zurück in ihre Heimatstadt, um ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Mit einem Päckchen Koks im Gepäck, dass sie ihrem gewalttätigen Ex Vic gestohlen hat, möchte sie genug Geld machen, um ihre kleine Tochter Kira von ihrer Pflegetante wieder zu bekommen. Doch schon bei der Ankunft auf dem Bahnhof gerät dieser Plan ins Wanken. Eine junge Frau, die ihre Zwillingsschwester sein könnte, begeht vor Sarahs Augen Selbstmord. Diese Tatsache hält sie jedoch nicht davon ab, der unbekannten Frau die liegengelassene Tasche zu stehlen.

Beim Treffen mit ihrem Pflegebruder Phoenix beschließt Sarah, die Wohnung ihres Ebenbildes Elisabeth Childs unter die Lupe zu nehmen. Dabei findet sie ein Konto mit 75 Tausend Dollar. Das ist der Ausweg, nachdem sie gesucht hat. Leichtsinnig beginnt sie, deren Identität anzunehmen und entdeckt dabei ein dunkles Geheimnis.

Schon bald wird klar, dass Beth nicht einfach nur ein Doppelgänger war,- sondern eine von vielen Klonen, von denen einer nach dem anderen ausgelöscht werden soll.



Meinung:

Mich hat die Serie ab der ersten Folge gefesselt. Hauptdarstellerin Tatiana Maslany spielt ihre Rollen grandios. Es ist zwar nichts neues, dass Schauspieler hin und wieder Doppelrollen haben, aber was diese junge Dame leistet ist genial. Bis dato gibt sie fünftzehn Charaktere wieder. Von der Hauptfigur als wilde Punkerin, über den Bücherwurm, die Supermum, bis hin zur osteuropäischen Killerin usw. (siehe Die Klone). Mein Fav war lange Zeit Cosima, ist nach dem öfteren auftauchen aber dann etwas in Helena umgeschlagen (das ändert sich aber immer wieder, weil die Rollen alle etwas besonderes haben), da es mit ihr immer eine Menge Action gibt. Zumindest in Staffel 1. Die komische Farm in Season 2, auf der man ihr ein Ei befruchtet und eingepflanzt hat war,…. nicht gerade ein Highlight. Dennoch bin ich gespannt, in welche Richtung die ganze Sache geht. Auch Staffel drei hat mir gut gefallen, wobei ich bis jetzt sagen muss, dass auch sie nicht an die erste Season rankommt. Vorallem was die letzte Episode betrifft, die durchweg spannend war und mit mehreren Cliffhangern aufwartete.

In der vierten Auflage geht es zu den Ursprüngen zurück und die Vergangenheit der in Staffel 1 verstorbenen Beth Childs wird beleuchtet. Absolut genial, da ich damit zu keinem Zeitpunkt gerechnet habe. Und das ist das tolle an der Serie, denn die Handlung weiß immer wieder zu überraschen. Das einzige, was mir nicht so gefällt sind die diversen Musical Einlagen. Es ist zwar schön und gut, dass Miss Maslany eine riesige Palette anTalenten hat, aber ich bin immer kurz vorm Fremdschämen, wenn Schauspieler singen. Davon aber abgesehen: alle Daumen und Zehen hoch.

Besonders beeindruckend ist es, wenn Tatiana Maslany als Sarah z.B. einen anderen Charakter darstellt, wobei man in jeder Sekunde merkt, dass es Sarah ist,- aber in der nächsten Szene, wenn der „echte“ Klon auftaucht der Schauspielerin diesen zu 100% abnimmt. Geniale Leistung!

Ein großes Kompliment auch an die Synchronsprecherin Corinna Riegner. Applaus Applaus für deine Worte.

Auch die anderen Darsteller liefern einen astreinen Job ab, selbst wenn man sich an manche erst gewöhnen muss. Bis auf Michael Mando (Lost Girl) als Vic, den ich wohl nie mögen werde oder Kevin Hanchard als Detective Art, der mir von Anfang an unsympathisch ist.

Running Gag: Die Farbe des Handys, die in jeder Staffel verändert wird. Erst pink, dann grün und in der dritten (und vierten, ahem) blau.

Die Macher erklärten zu Beginn der ersten Season, dass es möglicherweise acht Staffeln geben sollte, da genug Stoff vorhanden sei. Nun wurde allerdings bekannt gegeben, dass nach der fünften Schluss ist. Ein Schock. Aber man wolle auf dem Hoch der Serie aufhören, bevor es irgendwann nicht mehr spannend genug ist und die Zuschauer sich anderen Dingen widmen. Ich sehe es mit einem lachenden und weinenden Auge. Einerseits fragte ich mich schon in der vierten Staffel, wieviele Twists es eigentlich noch geben kann, andererseits fehlt dadurch eine wirklich tolle Serie auf dem Markt. Aber ich lasse mich mal überraschen. Auf jeden Fall gibt es ganz wenige Serien, auf die ich mich so dermaßen freue, wie auf Orphan Black.

Fazit:

Orphan Black ist originell umgesetzt und mit spannender Musik unterlegt. Absolut empfehlenswert.