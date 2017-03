Folge Deutscher Titel Originaltitel

01. Die bitterste Pille Bitter Pill To Swallow

02. Das Verkaufsgenie Take My Bike, Please

03. Jackie und die Brummis Why Jackie Becomes A Trucker

04. Schwarze Stimmung Darlene Fades To Black

05. Liebe deinen Nächsten Tolerate Thy Neighbor

06. Wie du mir, so ich dir Trick Me Up, Trick Me Down

07. Vegas Vegas

08. Vegas, Vegas Vegas, Vegas

09. Rauchzeichen Stressed To Kill

10. Feste feiern! Thanksgiving 1991

11. Der lange Weg nach Kansas Kansas City, Here We Come

12. Die Weihnachtsfrauen Santa Claus

13. Bingo Bingo

14. Sport ist Mord The Bowling Show

15. Von hinten The Back Story

16. Kleiner, aber feiner Less Is More

17. Scheiden tut weh Breaking Up Is Hard To Do

18. Zweierlei Erinnerung und zweierlei Maß This Old House

19. Werbespott The Commercial Show

20. Familientherapie Therapy

21. Lügen haben viele Pfunde Lies

22. Der Geburtshelfer Deliverance

23. Die Geheimniskrämer Secrets

24. Aufs mütterliche Kreuz gelegt Don’t Make Me Over