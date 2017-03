Scream (Serie)

Darum geht’s:

Vor zwanzig Jahren kam es an Halloween zu einem Massenmord an Jugendlichen in dem beschaulichen Städtchen Lakewood. Der vermeintliche Killer namens Brandon James, der an einem deformierten Gesicht litt und eine Maske tragen musste, wurde erschossen und es kehrte Ruhe ein. Doch nun gehen die Morde weiter. Im Zentrum: die Tochter der heimlichen Liebe von Brandon James: Emma. Diese wird mit unheimlichen Telefonaten belästigt und vor Entscheidungen gestellt, die sie Stück für Stück das Leben ihrer Freunde kostet.



Meinung:

Erst war ich über die neue Maske verwundert, bei näherer Betrachtungsweise macht es aber Sinn, Abstand von der alten Form zu nehmen, sowie dem Killer eine neue Hintergrundgeschichte zu geben. Wir nehmen also Abschied von Sidney Prescott und Co. und konzentrieren uns auf Emma DuVall und ihre Clique. Außer dem Namen SCREAM ist also nicht viel von dem Original geblieben. Man hätte sich also sparen können, Kevin Williamson wegen der Charaktervorlage nennen zu müssen. Aber da ich Herrn Williamson mag, ist das schon okay. Und wer weiß, vielleicht wird in den kommenden Staffeln an die Ereignisse in Woodsboro angeschlossen(?).

Im Zentrum steht die Generation von heute. Samt den Medien wie Youtube, Instagramm oder Thumblr (Facebook ist out!). Es wird permanent mit dem Smartphone getextet oder telefoniert und Serien oder Filme werden zitiert. Hier hält man sich an das Original, dass auch immer den Zeitgeist eingefangen hat. Aufmerksame Medienjunkies werden hier also voll auf ihre Kosten kommen und können anhand der zitierten Serien / Filme (z.B. The Walking Dead, Hannibal, Breaking Bad etc.) sofort einen Bezug aufbauen. Dies fiel mir in den Scream Filmen nämlich nicht immer so leicht.

Die Darsteller sind mir durch die Bank weg unbekannt, was auch mal sehr erfrischend ist. Beim letzten durchschauen der Scream Tetralogie bin ich nämlich nicht mehr aus dem Zählen der Stars raus gekommen.

Die Handlung ist spannend und überraschend. Zwar kann man die Identität des Killers erahnen, Spaß macht es trotzdem, der Clique zu zusehen. Hierbei hat man wieder jede Nische abgedeckt. Das unschuldige Bambiauge, die Rebellin, den Sportler, den Nerd… also im Prinzip den Breakfast Club.

Die beliebteste Figur dürfte dabei Audrey sein, weswegen ich ihr Ableben noch lange nicht kommen sehe. Es hat sich schon in der Vergangenheit gezeigt, dass die angeblichen Außenseiter immer eine extrem hohe Überlebenschance haben. Spontan denke ich da an The Faculty und Clea DuVall als Stokely.

Die Rolle der nervigen Reporterin wurde hier ebenfalls komplett gewandelt. Anstatt den selbstgerechten und karrieregeilen Zügen scheint die neue Gale Weathers bzw. Piper Shaw von Grund auf gut zu sein.

Auch die Effekte können sich sehen lassen, womit Scream in der TV Version auf jeden Fall einen Blick wert ist.

Fazit:

Die Serie ist spannend und bietet mit seinen jungen, durchaus talentierten Nachwuchstalenten eine solide Unterhaltung.

Staffel 2 ist bereits in der Anlaufphase.