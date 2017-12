Smallville

Produktionsland: USA, Kanada

Länge pro Folge: etwa 40 Minuten

Anzahl der Folgen: 139+ in 7 Staffeln

Musik: Mark Snow

Titellied: Remy Zero – Save Me

Darsteller:

Tom Welling: Clark Kent

Kristin Kreuk: Lana Lang

Michael Rosenbaum: Lex Luthor

Allison Mack: Chloe Sullivan

Sam Jones III: Pete Ross (2001-2004)

Eric Johnson: Whitney Fordman

John Glover: Lionel Luthor

Jensen Ackles: Jason Teague

Erica Durance: Lois Lane

Annette O’Toole: Martha Kent

John Schneider: Jonathan Kent

Handlung:

Wir sehen hier die jungen Jahre und Entwicklung von Clark Kent aka Superman. Er erlebt seine Jugend und die erste große Liebe. Abenteuer und die Erforschung seiner Kräfte und Herkunft lassen ihn in viele spannende Abenteuer schlittern.

In frühen Jahren hat er schon einige Feindbilder wie zb. Lex Luther und viele andere. Sie streben nach Macht und versuchen heraus zu finden, was an Clark anders ist.

Meinung:

War von Anfang an ein riesen Fan dieser Serie. Ich habe gelesen, dass es wieder auf RTL kommt. Dies nahm ich zum Anlass mal eine kurze Vorstellung zu schreiben

