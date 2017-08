The Walking Dead Staffel 7

Leider ist der Start der Staffel 7 von „The Walking Dead“ bei uns etwas untergegangen. Nachdem ich jetzt aber Folge 1 gesehen habe, hat mich die Begeisterung die ich am Anfang hatte, wieder gepackt. Darum möchte ich Euch hier die Staffel 7 etwas vorstellen.

Handlung:

11 Personen sind aus Ricks Gruppe übrig bzw. haben es weit geschafft. Sie haben viel durchgemacht und schwere Entscheidungen treffen müssen. Gewachsen an den Erfahrungen in der Welt, die nicht mehr die gleiche ist, wächst die Hoffnung, daß man gemeinsam alles schaffen kann. Ein Folgenschwerer Irrtum, denn sie kommen in die Fänge von Negan ( Jeffrey Dean Morgan ). Dieser sadistische Anführer einer Armee ( Saviors ) , herrscht mit harter Hand und da Ricks Leute einen seiner Männer getötet haben, will Negan ein Exempel statuieren. Egal wen es erwischt, die Gemeinschaft muss um jeden Preis weiter machen und zusammen stehen um diese schwere neue Prüfung zu überstehen…

Neue Charaktere in „The Walking Dead“ mit „tragenen Rollen“ sind:

König Ezekiel (Khary Payton) mit seinem Tiger Shiva

Negan der Savior-Anführer ( Jeffrey Dean Morgan )

Savior-Mitglied Dwight (Austin Amelio)

Jesus (Tom Payne)

Gregory (Xander Berkeley) der Anführer der Hilltop-Kolonie

Trailer:

Comic Con Trailer:

