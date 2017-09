Life is Strange

Darum geht’s:

Die 18jährige Maxine Caulfield kehrt nach fünf Jahren in Seattle in ihre Heimatstadt Arcadia Bay in Oregon zurück, um an der renommierten Blackwell Academy Fotografie zu studieren. Doch schon am ersten Tag muss sie mit ansehen, wie ihre einstig beste Freundin Chloe in der Schultoilette vor ihren Augen erschossen wird. Erschrocken greift sie ein und wacht plötzlich wieder im Klassenzimmer auf. Sie muss erkennen, dass sie die Zeit zurück spulen und somit den Verlauf der Geschichte verändern kann. Hinzukommt, dass Chloes Freundin Rachel vor sechs Monaten spurlos verschwand. Die beiden recherchieren und decken ein schreckliches Geheimnis auf, bei der Chloe wieder getötet wird. Aufgrund dieser Tatsache versucht Max immer wieder das richtige zu tun und springt zwischen der Zeit hin und her, bis das Schicksal diesen Fehler ausbügeln und die gesamte Küstenstadt mit einem riesigen Wirbelsturm zerstören will.



Meinung:

Heute mal ausnahmsweise nichts über Filme, obwohl,.. wenn man das Spiel aneinanderreiht kommt auch ein Film bzw. eine Serie heraus. Außerdem haben wir ja schon Beyond – Two Souls in der Datenbank und da hat’s auch niemanden gestört.

Ich bin nun seit Jahren begeistertet Let`s Play Zuschauer. Angefangen hat es, als ich auf Youtube einen Lösungsweg für Assassins Creed 2 und so ein kniffliges Rätsel gesucht habe. Ich bin dabei (denke ich) über Sarazar gestolpert und hängen geblieben. Durch seine Freundesliste bin ich auf Gronkh aufmerksam geworden und seit dem unregelmäßiger, aber trotzdem treuer Beifahrer. Der Mann hat einfach eine sehr angenehme Stimme und ist menschlich auch eine ganz tolle Marke. Zwar sehe ich seinen Kumpel Sarazar hin- und wieder auch noch gerne, aber Gronkh bleibt the one and only.

Ich habe es mir fest vorgenommen, aber ich werde wohl doch ein, zwei Sachen spoilern müssen. Wer sich dieses wirklich geniale Spiel also selber noch zu Gemüt führen möchte, der sollte den Beitrag erst danach lesen. Für alle anderen geht’s jetzt los:

Zu Beginn sei zu sagen, dass es kein Ballerspiel ist. Es ist absolut notwendig, sich darauf einzulassen und eine Spur runter zu schalten. Also einfach mal das Tempo raus nehmen und Emotionen zulassen. Und der englischen Sprache etwas Herr zu sein hilft auch ungemein.

Life is Strange (das unter dem Arbeitstitel „What if“ lief) kam im Januar 2015 mit der ersten von fünf Episoden raus und hat sich durch das Jahr gezogen, bis im Oktober 2015 die letzte erschien. Viel zu kurz alles, im Nachhinein betrachtet, weil mich das Game echt gefesselt hat. Das liegt nicht nur an der Butterfly Effect/ Final Destination Story, sondern an den Charakteren, insbesondere der Protagonistin Max und ihrer besten Freundin Chloe. Der französische Entwickler Dontnod hat es trotz drohendem Bankrott geschafft, mit Square Enix einen Produzenten an Land zu ziehen, der aus der weiblichen Hauptrolle keinen Mann machen wollte. Zum Glück, denn mich hätte das unendlich angeödet und das Spiel hätte damit auch sicherlich nicht so einen Erfolg gehabt (behaupte ich jetzt mal). Dies ist übrigens schon das zweite Spiel der Entwickler zum Thema Zeitreisen. 2013 haben sie mit Remember Me ebenfalls eine Frau mit dieser Fähigkeit ausgestattet, die mit Leichtigkeit die ältere Version von Maxine Caulfield sein könnte.

Anfangs nur als PC Version und bei Steam erhältlich, konnten durch den bahnbrechenden Success auch endlich ein breiteres Publikum bedient werden, wodurch nun auch Playsi und X-Box One User in den Genuss des Spieles kommen können. Die Limitierte Edition ist allerdings schon seit geraumer Zeit vergriffen, da der Andrang extrem hoch war.

Bevor ich überhaupt fortfahre und die Spielentwickler beweihräuchere, möchte ich zuerst mein Kompliment an die Synchronsprecher aussprechen. Allen voran an Hannah Telle (Max) und Ashly Burch (Chloe),- ¡chapó! Die beiden haben mit ihrer Authentizität entscheidend zum Erfolg von Life is Strange beigetragen. In der deutschen Version gibt es daher nur Untertitel, so dass die Atmosphäre erhalten bleibt. Eine weitere lobende Erwähnung bekommt der Soundtrack und vorallem der Score.



Interessant ist, dass die Handlung in eine ganz andere Richtung geht, als zuerst vermutet. Ich hätte jedenfalls nicht geahnt, dass es sich um einen perfiden Killer handelt, der Jagd auf junge Frauen macht. So wurde nämlich ganz schnell aus den unbeschwerten Schultagen ein erstklassiger Thriller. Anfangs kristallisierte sich zwar raus, dass das Verschwinden von Rachel Amber eine Rolle spielt, aber das es diese Ausmaße annimmt, hätte ich nicht gedacht. Der Dark Room war daher echt heavy in seiner Umsetzung.

Hervorragend ist auch die Charakterentwicklung von Max, von anfangs schüchtern hin zu einer taffen Erwachsenen, die versucht, dass richtige zu tun. Am besten sieht man dass, wenn sie von der Identität des Mörders weiß, und diesen in seiner Unwissenheit herausfordert, oder durch das verwüstete Arcadia Bay läuft.

Die Szene, aus der anderen Timeline, in der Chloe durch einen Unfall im Rollstuhl sitzt war auch sehr gelungen und gehört im Nachhinein mit zu meinen Favoriten. Tragisch, aber schön. Und das, obwohl sie da nicht der rebellische Punk mit den blauen Haaren war.

Ich muss zugeben, ich hatte öfters Bedenken bzw. Angst, dass die Macher aus den beiden ein Paar machen wollen, denn es wurde nicht nur einmal angedeutet, dass Chloe (auch) auf Frauen steht (die Szene mit Victoria auf der Couch hätte man sich allerdings voll und ganz sparen können. Böser Traum hin oder her). So ist es zwar auch Liebe, aber eher in einer Art tiefsitzender Freundschaft (jedenfalls in der Variante, die ich gesehen habe,- aber ja, es gibt auch noch eine andere). Und wer kennt sie nicht, die Person, für die man alles tun würde, weil man für sie unendliche Gefühle hegt,- auf freundschaftlicher Basis? Eben. (Mit dem anderen Ausgang der Geschichte bin ich aber letztendlich auch zufrieden. Hauptsache sie sind glücklich).

Hintergrundinfos bietet das Tagebuch von Max. Was mit einer ordentlichen Seitenanzahl bestückt ist, aber nicht zwingend notwendig ist, da man die Infos auch durch aufmerksames zuhören bekommt. Ich habe mir die Seiten tatsächlich erst beim zweiten Mal angeschaut, als ich mir alle Episoden nacheinander nochmal angesehen habe. Immerhin vergisst man in den Monate langen Pausen eine Menge (wobei das bei mir schon fast bei einer Serie von Woche zu Woche so geht). Nebenbei gibt es noch ein paar Aufgaben zu erledigen, indem man Fotos von bestimmten Orten/ Gegenständen schießen muss oder zum Spaß Nummernschilder (Film/Serien)-Rätselraten machen kann. For example: BRKBD oder TWNPKS.



Das große Finale hätte ich mir hingegen anders gewünscht. Irgendwo war mir schon klar, dass es etwas abstrakt wird, aber das war mir mit den ganzen Träumen eine Spur too much (deshalb auch ein Punkt Abzug). Vor allem, weil die Episoden bis dato ganz gut ohne ausgekommen sind. So hat es mich extrem an Beyond: Two Souls erinnert (ein Finale, dass hingegen zum guten Spiel etwas unbefriedigend war). Hier kehrt das Game jedoch zum großen Ende hin zu seinen Ursprüngen zurück und stellt den Spieler vor die Wahl, das Schicksal endgültig zu besiegeln. Und hier muss ich sagen, bin ich (bei der eigentlich einzig richtigen und auch vorbestimmten Wahrheit) in Tränen ausgebrochen. Einfach, weil ich das Gefühl im Waschraum nachempfinden konnte, als Max nach allem was sie mit ihrer besten Freundin erlebt hat, diese doch opfern musste. Ich weiß, es wäre falsch gewesen, aber ich hätte Arcadia Bay zerschmettern lassen. Da aber beide Wege zur Verfügung stehen, bleibt es jedem selbst überlassen. Beide Enden entlassen einen aber mit einem guten Gefühl. – Ja, okay, das war gelogen. Wählt man das einzig logische Ende, kann es passieren, dass man in Tränen ausbricht und Tage oder sogar Wochen an diese Schlußszene denkt und zu einem sentimentalen Tropf mutiert. So war es jedenfalls bei mir.

Eine Erwähnung sollte auch noch der Soundtrack und Score erhalten, der als musikalische Untermalung die Szenen perfekt unterstützt. Immer passend und nie aufdringlich.

Obwohl ich mir sicher bin, sehr viel vom Spiel gesehen zu haben (dank Gronkh, der ja nun wirklich versucht, jeden Quadratmillimeter zu untersuchen), gibt es aufgrund der verschiedenen Entscheidungen bestimmt auch noch Szenen, die nicht beim ersten durch zocken zu entdecken sind. Daher lohnt ein zweiter, dritter und vielleicht vierter Blick allemal. Und wenn es nur ist, mal wieder einen Gang runter zuschalten und Abstand von Zombie schlachten und Gegner abknallen zu nehmen.

Ein zweiter Teil soll in Planung sein, dann aber wahrscheinlich wie bei The last of Us ohne die Protagonisten des ersten Teils. Was ich persönlich einerseits schade finde, andererseits aber auch besser, da die Geschichte von den beiden erzählt ist. Kein Grund, wieder ein Drama zu starten. Und so bleibt Life is Strange (und auch TloU) etwas ganz besonderes.

.

Fazit:

Life is Strange ist ein grandioses Spiel über Freundschaft mit sehr viel Gefühl, talentierten Sprechern und melancholischer Indie Musik. Wowser.