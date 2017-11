Netflix – es ist einfach zu einfach

Ok ich habs dann auch getan. Bzw. wir.

Da liegt man auf der Couch und hofft auf einen schönen Samstags Abend Film….BOAH UND DANN KOMMT DANN NUR (/§$&/”§&$/&/§%/$%/§””********PIEP*

Netflix geöffnet….was nur 10 Euro? Wie jetzt, ich lade nur die App herunter und kann dann direkt los schauen? Erster Monat kostenlos und jederzeit kündbar? Boah sind die “fies”. Da kann man ja schon fast nicht mehr nein sagen.

Ok innerhalb von 5 Min. war das Thema erledigt und ich stöbere durch die Filme und Serien. Oha ja da ist einiges an Auswahl. Stranger Things 2? YEAHHH der Abend ist geretttet.

Leider hat HBO keine Kooperation mit Netflix. So bleibt mir dann Game of Thrones, Curb your Enthusiasm etc. leider verwehrt. Aber egal, die Auswahl ist sehr groß.

Dann werde ich jetzt mal jeden Abend anstatt TV eine Serie schauen und hier berichten, welche man davon empfehlen kann.

Projekt Serienvernichtung hat soeben begonnen.

