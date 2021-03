Pokémon 4 – Die zeitlose Begegnung

Celebi ist ein Pokemon, was einer alten Sage nach auch „Stimme des Waldes“ genannt wird. Eine bemerkenswerte Fähigkeit von Celebi ist, dass es durch die Zeit reisen kann. Daher ist das Pokemon auch immer auf der Flucht vor den Poke-Jägern, denn jeder möchte es schaffen, Celebi zu fangen. Nur durch die Hilfe von Sam schafft es Celebi in letzter Minute zu entkommen und so reisen die beiden Freunde gemeinsam durch die Zeit in die heutige Gegenwart. Doch auch hier lebt das Pokemon auf gefährlichem Boden. Doch zum Glück treffen die beiden auf Pikachu und Ash, welche ihnen natürlich ihre Hilfe versprechen. Und diese ist auch bitter nötig, denn ein besonders hartnäckiger Jäger konnte Celebi folgen und ist ihm dicht auf den Fersen. Nur mit der Hilfe seiner neuen Freunde hat das begehrte Pokemon die Chance, dem gefährlichen Darkball des unnachgiebigen Häschers zu entkommen…

