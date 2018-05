Ant-Man and the Wasp inkl. erster Trailer

Kinostart: 02.08.2018

Darsteller:

Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne, Michael Peña, Randall Park, Judy Greer, T.I.

Regie:Peyton Reed

Produzent: Kevin Feige

Studio: Walt Disney Studios Motion Pictures Germany

Handlung:

Unmittelbar nach “The First Avenger: Civil War” versucht Scott Lang (Paul Rudd) mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen als Superheld und Vater zurechtzukommen. Er bemüht sich, sein Privatleben mit seinen Aufgaben als Ant-Man zu vereinbaren, doch dann wird er von Hope van Dyne (Evangeline Lilly) und Dr. Hank Pym (Michael Douglas) mit einer dringenden neuen Mission beauftragt. Scott muss noch einmal in den Anzug schlüpfen und lernen, zusammen mit seiner genialen Mitstreiterin The Wasp im Team zu kämpfen, um Geheimnisse aus der Vergangenheit aufzudecken…

Trailer:



Bilder: Photo: Ben Rothstein & Film Frame..©Marvel Studios 2018