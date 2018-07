DIE UNGLAUBLICHEN 2 ist am vergangenen Wochenende mit über 180 Millionen US-Dollar Einspiel in den amerikanischen Kinos gestartet. Damit ist der lustige Animationskracher rund um den geheimen Publikums-Liebling Jack-Jack der beste Filmstart eines Animationsfilmes aller Zeiten in den USA! Das ist zeitgleich der drittbeste Kinostart des laufenden Kinojahres nach AVENGERS: INFINITY WAR und BLACK PANTHER, womit Disney die Top-3 Kinostarts des Jahres für sich verbuchen kann!