Inhaltsangabe & Details

Ein Handelsvertreter stellt eines Tages fest, dass er in einem verlassenen Vorort gefangen ist, weil sein Zug in einer ewigen Schleife immer wieder an derselben Station anhält. Die Situation wird immer abstruser, sein Gesicht wird in den Fernsehern gezeigt, die in den Schaufenstern des mysteriösen Städtchens stehen, und bald kann er nicht mehr richtig zwischen Realität, Digitalität und Wahn unterscheiden.

