Als Justin Smith (Justin Benson) und sein jüngerer Bruder Aaron (Aaron Moorhead) per Post ein mysteriöses Video erhalten, treffen sie die folgenschwere Entscheidung, nach Camp Arcadia zurückzukehren, eine kleine Gemeinde im südkalifornischen Hinterland, wo sie aufgewachsen sind, nachdem sie ihre Eltern bei einem Autounfall verloren haben. Aaron, der mit seinem jetzigen Leben unzufrieden ist, denkt mit nostalgischen Gefühlen an Camp Arcadia zurück, während Justin die Gemeinschaft als „UFO-Todeskult“ bezeichnet. Dort angekommen werden die Brüder mit offenen Armen empfangen. Von Hal (Tate Ellington), dem Anführer des Lagers, werden sie ermuntert, an Gruppenaktivitäten teilzunehmen… die sich als sehr merkwürdig erweisen. Es sollen nicht die einzigen überaus seltsamen Vorkommnisse bleiben.

