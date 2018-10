Inhaltsangabe & Details

Die Rumänin Mara (Malina Manovic) ist dank einer befristeten Aufenthaltserlaubnis in die USA gezogen, wo sie als Pflegekraft arbeitet und den Amerikaner Daniel (Dylan Smith) geheiratet hat. Während sie darauf wartet, dass sie eine Green Card bekommt und ihr Sohn Dragos (Milan Hurduc) endlich nachkommen darf, stellt sie fest, dass sie in Amerika kein sorgloses Leben erwartet. Die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam und während ihr Aufenthaltsstatus in der Schwebe ist, gelangt die junge Frau immer wieder in Berührung mit Machtmissbrauch – so einige versuchen, ihre Notlage auszunutzen, auch ihr Sachbearbeiter bei der Einwanderungsbehörde. Mara hält jedoch an ihrem amerikanischen Traum fest, auch wenn sie dafür letztlich selbst unmoralische Entscheidungen treffen muss.

