Nachdem sein Vater – ein republikanischer Kriegsheld – im Spanischen Bürgerkrieg ums Leben gekommen ist, kommt der zwölfjährige Carlos (Fernando Tielve) in ein entlegenes Waisenhaus. Dieses wird von der Direktorin Carmen (Marisa Peredes) und Dr. Casares (Federico Luppi) geleitet, die beide auf der Seite der Republikaner stehen und im Keller des Gebäudes Gold für die republikanische Sache verstecken. Dieses will der Angestellte Jacinto (Eduardo Noriega), der selbst als Kind in dem Waisenhaus aufgezogen wurde, unbedingt in seinen Besitz bringen. Doch ein Geist scheint durch die Hallen der Einrichtung zu spuken, und Carlos kommt einem ungeheuren Geheimnis auf die Spur.

Aktuelles