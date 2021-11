Eyes Wide Shut

3.75

Inhaltsangabe & Details

Dr. William (Tom Cruise) und Alice Harford (Nicole Kidman) sind Mitglieder der besseren Gesellschaft Manhattans. Auf einem Ball drängt der smarte Mr. Szavost (Sky Dumont) Alice, ihm in den ersten Stock zu folgen. Er fragt sie beim Tanz: „Glauben Sie nicht, dass das Reizvolle der Ehe unter anderem darin besteht, dass sie für beide Beteiligten die Täuschung zu einer Notwendigkeit macht.“ Alice entzieht sich dem charmanten Verführer, denkt aber danach immer wieder über die Frage der Treue nach. Auch William hat auf dem Ball ein seltsames Erlebnis als er einer Frau im Drogenrausch zu Hilfe kommt, die sich jedoch bald wieder erholt. Am nächsten Tag erfährt er von einem geheimnisvollen Ort, an dem ausschweifende Orgien stattfinden sollen, denen man jedoch nur unter besonderen Bedingungen beiwohnen darf.

Aktuelles