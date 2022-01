Sonic the Hedgehog 2

Inhaltsangabe & Details

Sonic (Stimme im Original: Ben Schwartz / deutsche Stimme: Julien Bam) hat sich mittlerweile in Green Hills niedergelassen und will endlich allen beweisen, dass auch er ein echter Held sein kann! Als Dr. Robotnik (Jim Carrey) und sein neuer Gefährte Knuckles (Idris Elba) auf der Bildfläche erscheinen, scheint auch schon die perfekte Gelegenheit gekommen. Die zwei Fieslinge wollen einen mächtigen Smaragd finden, mit dem man die gesamte Menschheit auszulöschen kann. Nun liegt es an Sonic und seiner neuen Freundin Tails (Colleen O’Shaughnessey), den Smaragd zu finden und die Bösewichte unschädlich zu machen, bevor es zu spät ist …

Aktuelles