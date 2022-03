Aquaman 2

0

Inhaltsangabe & Details

Sequel zu „Aquaman“, in dem Jason Momoa erneut als Arthur Curry alias Aquaman zu sehen sein wird. Die Mid-Credit-Szene des ersten Teils deutet stark darauf hin, dass Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) der Oberbösewicht von „Aquaman 2“ sein dürfte, aber das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Das Drehbuch schreibt erneut David Leslie Johnson-McGoldrick und auch James Wan, der Regisseur des ersten Teils, soll zurückkehren. Mit Orm (Patrick Wilson) kehrt außerdem der Oberschurke aus Teil 1 zurück und mit „Game Of Thrones“-Star Pilou Asbaek ist ein weiterer potenzieller Bösewicht-Darsteller an Bord. Der Originaltitel „Aquaman And The Lost Kingdom“ deutet darauf hin, dass in der Fortsetzung das verschollene siebte Königreich von Atlantis eine Rolle spielen wird.

Aktuelles