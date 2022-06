Don’t Worry Darling

Inhaltsangabe & Details

Alice (Florence Pugh) lebt friedlich mit ihrem Mann Jack (Harry Styles) in einer Eigentumswohnung in der Gemeinschaft von Victory, einer Firmenstadt, in der die Männer für das streng geheime Victory-Projekt arbeiten. Es sind die 1950er Jahre und Alice führt ein Leben, das hauptsächlich aus Putzen, Kochen und nächtlichen Partys mit den ortsansässigen Leuten besteht. Das Leben scheint perfekt, und die Bedürfnisse aller Bewohner werden von der Firma und ihrem CEO Frank (Chris Pine) erfüllt. Alles, was er im Gegenzug verlangt ist bedingungsloses Engagement für die Sache von Victory. Doch als ihr idyllisches Leben Risse bekommt und sich hinter der attraktiven Fassade etwas viel Unheimlicheres verbirgt, muss Alice sich fragen, was genau sie in Victory tun und warum. In diesem Psychothriller vermischt sich das perfekte Leben mit Fiktion und es wird keine leichte Aufgabe für Alice, die Stadt zu verlassen. Ist sie wirklich bereit ihr scheinbar perfektes Leben hinter sich zu lassen, um herauszufinden was es mit dem Projekt auf sich hat?

