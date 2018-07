Inhaltsangabe & Details

Nachdem die 16-jährige Tochter von David Kim (JOHN CHO) spurlos verschwindet, wird eine örtliche Untersuchung eingeleitet und Kriminalkommissarin Rosemary Vick (DEBRA MESSING) dem Fall zugeteilt. Als es 37 Stunden später immer noch kein Lebenszeichen von Margot (MICHELLE LA) gibt, beschließt David, am einzigen Ort zu suchen, an dem bisher noch keiner nachgesehen hat – dort, wo heutzutage alle Geheimnisse aufbewahrt werden: Er durchsucht den Laptop seiner Tochter. In diesem modernen Thriller, der über die Kameraperspektiven all jener technischen Geräte erzählt wird, mit denen wir tagtäglich kommunizieren, muss David die digitalen Spuren seiner Tochter verfolgen, bevor sie für immer verschwindet. In den Hauptrollen sind John Cho („Star Trek“), Debra Messing („Will & Grace“), Joseph Lee („Navy CIS: L.A.“) und Michelle La („Mom“) zu sehen. Aneesh Chaganty („Adventure, Wisconsin“) führte bei SEARCHING nicht nur Regie, sondern verfasste auch gemeinsam mit Sev Ohanian („Nächster Halt: Fruitvale Station“) das Drehbuch. Als Produzenten fungieren Timur Bekmambetov, Sev Ohanian, Adam Sidman und Natalie Qasabian.

Aktuelles